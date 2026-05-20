Молодежь Туркменистана выступает за будущее без табака

Ашхабад, Туркменистан, 13–14 мая 2026 г. — В Ашхабаде молодежь собралaсь на семинаре «Поколение без табака: молодежь как движущая сила перемен» — интерактивной инициативе, направленной на усиление мер по борьбе против yпотребления табакa и продвижение здорового образа жизни среди молодежи.

Организованный в преддверии Всемирного дня без табака, семинар был посвящен глобальной теме 2026 года — «Разоблачение привлекательности: противодействие никотиновой и табачной зависимости», которая подчеркивает, как табачная и никотиновая индустрия продолжает продвигать вредные продукты среди молодежи посредством современного брендинга и привлекательных маркетинговых сообщений.

На мероприятии собрались студенты Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева — члены молодежной сети Youth4Health — для интерактивного обучения и совместной разработки решений в области борьбы против табака. В отличие от традиционных лекционных форматов, семинар предоставил участникам возможность критически анализировать социальные и поведенческие факторы, влияющие на употребление табака, а также разрабатывать собственные научно обоснованные решения и коммуникационные стратегии.

В ходе структурированной групповой работы, ролевых упражнений и дискуссий между сверстниками участники рассматривали такие вопросы, как социальное давление, стресс, идентичность и распространенные заблуждения, связанные с употреблением табака и никотинoсодержащих продуктов. Работая в командах, они разработали молодежные мини-кампании, включая названия, слоганы, определение целевой аудитории и ключевые сообщения, направленные на продвижение здорового образа жизни и укрепление позитивной социальной нормы отказа от курения среди молодежи.

На семинаре подчеркивалась важность вовлечения молодежи в процессы принятия решений в области общественного здравоохранения и признавалось, что молодые люди являются не только бенефициарами политики по борьбе против табака, но и активными участниками и будущими лидерами в продвижении здорового образа жизни.

Инициатива была направлена на развитие критического мышления, навыков взаимной поддержки и лидерских качеств, а также на сбор мнений молодежи, которые могут способствовать разработке будущих стратегий и мероприятий по борьбе против табака в Туркменистане. Ожидаемые результаты включали укрепление позитивных норм отказа от курения, улучшение понимания факторов, влияющих на употребление табака, а также повышение потенциала молодежи в области просвещения и взаимной поддержки среди сверстников.

Создав пространство, в котором молодые люди могли открыто размышлять, обмениваться идеями и совместно разрабатывать решения, семинар продемонстрировал ценность подходов, основанных на участии молодежи, для построения более здоровых сообществ и защиты будущих поколений от никотиновой зависимости. ///nCa, 20 мая 2026 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)