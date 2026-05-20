Посол Туркменистана в Румынии встретился с Министром иностранных дел Румынии

20 мая 2026 года в здании Министерства иностранных дел Румынии состоялась встреча Посла Туркменистана в Румынии А.Аннаева с Министром иностранных дел Румынии, госпожой Оана-Сильвия Цою.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития туркмено-румынских отношений, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Особое внимание было уделено вопросам многостороннего взаимодействия, продвижению международных инициатив Туркменистана, а также сотрудничеству в рамках Организации Объединенных Наций.

Стороны также обсудили широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, включая развитие транспортно-транзитного сотрудничества, расширение торгово-экономических связей, развитие межпарламентского диалога и укрепление контактов между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Отдельно была подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества в культурно-гуманитарной, образовательной и энергетической сферах.

По итогам встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении дружественных и партнерских отношений между Туркменистаном и Румынией. ///nCa, 20 мая 2026 г.