Ашхабад готовится к проведению заседания Совета глав правительств СНГ: на повестке дня — экономика, цифровая трансформация и новые молодежные столицы

Ашхабад готовится принять масштабное международное событие. Уже послезавтра, 22 мая 2026 года, здесь состоится очередное заседание Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств. На встрече высокого уровня планируется обсудить ключевые аспекты интеграционного взаимодействия.

По предварительным данным, в проект повестки дня включено двенадцать вопросов, охватывающих самые разные сферы — от укрепления макроэкономических связей до экологической безопасности и молодежной политики.

Программа саммита традиционно разделена на два блока. В ходе заседания в узком формате главы делегаций проведут обстоятельный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам экономического взаимодействия на пространстве СНГ. Кроме того, премьер-министры подведут итоги реализации Межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии, картографии и пространственных данных, рассчитанной на период до 2026 года.

Широкий формат заседания будет посвящен принятию пакета документов и конкретных решений, нацеленных на долгосрочную перспективу. Ожидается, что стороны утвердят совместные шаги по развитию конгрессно-выставочной деятельности и углублению кооперации в транспортной сфере и радионавигации. Особое внимание планируется уделить технологическому прогрессу — цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса стран СНГ.

Не останется без внимания и экологическая повестка: делегаты рассмотрят вопросы, связанные с рекультивацией территорий государств-членов, подвергшихся негативному воздействию уранодобывающих производств.

Помимо экономических и инфраструктурных вопросов, Совет глав правительств затронет и гуманитарный вектор. Ожидается официальное решение об объявлении Молодежных столиц СНГ на 2027 и 2028 годы.

Для обеспечения проведения предстоящего мероприятия на самом высоком уровне Президент Туркменистана подписал Постановление. Данный шаг предпринят в соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции председательства Туркменистана в СНГ в 2026 году. Согласно подписанному документу, Управлению делами Аппарата Президента и Министерству иностранных дел Туркменистана поручено совместно с Исполнительным комитетом СНГ обеспечить высокий уровень организации работы заседания. ///nCa, 20 мая 2026 г.