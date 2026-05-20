В Ашхабаде на V Форуме парламентариев ЕАГ обсудили меры борьбы с высокотехнологичной киберпреступностью

19 мая в Ашхабаде на полях 44-й Пленарной недели Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) состоялся V Форум парламентариев государств-членов организации. В центре внимания законодателей и экспертов региона оказалась борьба с финансовыми преступлениями, совершаемыми с использованием новейших цифровых технологий.

ЕАГ, являющаяся важным звеном глобальной сети ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), объединяет девять государств: Беларусь, Китай, Индию, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус наблюдателей предоставлен 17 странам и 27 международным структурам. Главная задача этой межгосударственной организации — выработка единых подходов к регулированию финансовых рынков и эффективное перекрытие каналов для теневых капиталов.

Глобальные технологии на службе криминала

Мероприятие прошло под председательством заместителя Председателя Совета Федерации РФ Николая Журавлева. Открывая дискуссию, он обратил особое внимание на транснациональный характер современных финансовых преступлений и призвал к укреплению межгосударственного взаимодействия на всех уровнях — от нормотворчества до правоприменения.

«Кибермошенничество стало одной из наиболее распространённых и разрушительных форм противоправной деятельности, генерирующих значительные объёмы незаконных доходов посредством обмана людей по всему миру. С одной стороны, новые технологии повышают эффективность экономики и расширяют финансовую доступность. С другой – они существенно увеличивают масштабы, скорость и сложность мошеннических схем. В этих условиях успешное противодействие современным вызовам требует международной сплочённости законодателей», — подчеркнул Николай Журавлев.

С приветствием к участникам обратился председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Он констатировал, что международные преступные центры все агрессивнее осваивают передовой технологический арсенал — от подмены официальных телефонных номеров до использования искусственного интеллекта и социальных сетей для обхода банковских систем антифрода и комплаенса. По его словам, ЕАГ полностью разделяет необходимость задействования всего потенциала антиотмывочных систем для своевременного выявления и жесткого пресечения подобных угроз.

Региональный опыт и законодательные инициативы

В ходе сессий представители национальных делегаций поделились наработанной практикой противодействия цифровым вызовам:

Беларусь представила многоуровневый механизм защиты критической информационной инфраструктуры страны.

представила многоуровневый механизм защиты критической информационной инфраструктуры страны. Индия презентовала опыт внедрения закона о защите цифровых данных граждан, подкрепленный масштабными просветительскими кампаниями среди населения.

презентовала опыт внедрения закона о защите цифровых данных граждан, подкрепленный масштабными просветительскими кампаниями среди населения. Китай поделился результатами комплексной стратегии, которая синхронно объединяет жесткое нормативное регулирование, передовые IT-решения и образовательные программы.

поделился результатами комплексной стратегии, которая синхронно объединяет жесткое нормативное регулирование, передовые IT-решения и образовательные программы. Казахстан сделал упор на законодательном ужесточении ответственности за любые нарушения в сфере оборота персональных данных.

сделал упор на законодательном ужесточении ответственности за любые нарушения в сфере оборота персональных данных. Таджикистан продемонстрировал успехи в налаживании каналов оперативного обмена данными между силовым блоком, финансовым сектором и операторами связи.

По оценке участников, в странах ЕАГ уже сформирована солидная правовая база для блокировки транзакций, совершаемых без добровольного согласия граждан. Однако ключевым фактором успеха теперь становится трансграничное межведомственное сотрудничество, способное разрушать сетевые структуры мошенников.

Итоги и Декларация: закон на опережение

Главным практическим результатом встречи стало принятие итоговой Декларации. В документе подчеркивается критическая важность использования всего инструментария ПОД/ФТ на базе международных стандартов ФАТФ.

Законодатели сошлись во мнении, что современное нормативно-правовое регулирование должно действовать на опережение: не просто оперативно ликвидировать последствия новых вызовов, но и создавать безопасную, гибкую правовую среду для интеграции передовых защитных технологий в легальный сектор экономики.

Программа 44-й Пленарной недели ЕАГ в Ашхабаде продолжается. В ближайшие дни ключевые аспекты региональной финансовой безопасности будут детально прорабатываться на заседаниях профильных экспертных групп, включая Рабочую группу по техническому содействию (РГТС), Рабочую группу по типологиям (РГТИП) и Рабочую группу по взаимным оценкам и правовым вопросам (РГОП).///nCa, 20 мая 2026 г.