Туркменистан модернизировал два таможенных пункта на границах с Ираном и Казахстаном

В рамках поэтапной модернизации таможенных пунктов, расположенных на международных транспортных коридорах, пересекающих Туркменистан, завершены работы по обновлению таможенных пунктов «Артык» и «Гарабогаз». Об этом сообщает Государственная Тамоденная Служба Туркменистана.

Гарабогазский автодорожный контрольно-пропускной пункт – Таможенный пост «Гарабогаз» – расположен в Балканском велаяте на границе с Казахстаном (КПП Темир-баба). Автодорожный контрольно-пропускной пункт Артык – Таможенный пост «Артык» – расположен в Ахалском велаяте на границе с Ираном (КПП Лотфабад). Оба таможенных постах играют важную роль в транзитной и внешнеторговой активности.

Как отмечает таможенная служба, эти пункты теперь полностью соответствуют международным стандартам. Их территория расширена, а пропускная способность увеличена в разы. Кроме того, был возведен ряд объектов социального и технического назначения, а старые здания были капитально реконструированы.

Благодаря оснащению передовым досмотровым оборудованием и масштабному внедрению цифровых систем созданы оптимальные условия для оперативного и надежного таможенного контроля транспортных средств и грузов, пересекающих границу.

Сегодня весь процесс — от въезда автотранспорта на территорию пункта до завершения оформления — осуществляется в цифровом формате. Это позволяет значительно сократить время прохождения таможенных процедур.

Модернизация пунктов «Гарабогаз» и «Артык» будет способствовать ускорению грузопотока через страну, а пропускная способность международных коридоров выйдет на принципиально новый уровень, подчеркивается в пресс-релизе.

Согласно данным международных экспертных организаций, время, затрачиваемое на проведение таможенных процедур в Туркменистане зафиксировано как самое короткое в регионе Центральной Азии. ///nCa, 20 мая 2026 г.