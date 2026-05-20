Си Цзиньпин принял приглашение Сердара Бердымухамедова посетить Туркменистан

Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение Президента Сердара Бердымухамедова посетить Туркменистан с визитом, о чем сообщил в ответном послании. Текст письма китайского лидера приводит Государственное информационное агентство TDH.

«Я придаю большое значение развитию китайско-туркменских отношений всестороннего стратегического партнёрства и желаю поддерживать с Вами тесные рабочие контакты. Благодарю Вас за приглашение и готов посетить Туркменистан в удобное для обеих сторон время. Министерства иностранных дел двух стран могут поддерживать тесную связь по этому вопросу», – пишет Си Цзиньпин в письме Президенту Туркменистана.

Глава КНР высоко ценит усилия Президент Сердара Бердымухамедова для развития китайско-туркменских отношений, а также его вклад в укрепление традиционной дружбы между двумя странами и содействие сотрудничеству между двумя сторонами в различных областях.

«Китайская сторона последовательно поддерживает углубление взаимовыгодного партнёрства между двумя странами в различных областях, и Комитет по сотрудничеству между Китаем и Туркменистаном может тщательно изучить предложения и реализовать их при соответствующих условиях», – заявил Си Цзиньпин.

Он также выразил готовность китайского стороны к взаимодействию с Туркменистаном в создании «новых ярких примеров сотрудничества и непрерывном обогащении содержания Сообщества единой судьбы Китая и Туркменистана». ///nCa, 20 мая 2026 г.