Планы ООН-Хабитат в Ашхабаде подчёркивают растущую роль Туркменистана в городском развитии Центральной Азии

Столица Туркменистана привлекла внимание в регионе после того, как ООН-Хабитат сообщила о возможности открытия проектного офиса в Ашхабаде, что свидетельствует о росте международного интереса к городской повестке Туркменистана.

Соответствующее заявление было сделано в рамках Всемирного форума городов в Баку Региональным директором ООН-Хабитат по Восточной Европе и Центральной Азии Эрфаном Али.

Новость прозвучала накануне Круглого стола высокого уровня ООН в рамках форума «Белый город Ашхабад 2026» (WCA 2026), где среди ключевых тем будут устойчивое городское развитие, технологии «умного города» и устойчивая инфраструктура.

Ожидается, что форум объединит более 650 делегатов из 55 стран, укрепляя позиции Ашхабада как развивающейся региональной площадки для диалога по вопросам устойчивых городов, инвестиционного сотрудничества и инфраструктурной трансформации.

Эксперты отмечают, что возможное присутствие ООН-Хабитат в Ашхабаде может способствовать расширению международного сотрудничества в области градостроительства, климатической устойчивости и современного городского управления в Центральной Азии.

Подробная информация о деловой программе конференции, возможностях участия в выставке и спонсорских пакетах доступна на официальном сайте мероприятия: White City Ashgabat 2026 Official Website ///nCa, 20 мая 2026 г.