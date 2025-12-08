Балканский этап определил финалистов Гран-при Туркменистана по шахматам

News Central Asia (nCa)

С 3 по 7 декабря в городе Туркменбаши прошёл Балканский этап серии Гран-при Федерации шахмат Туркменистана — ключевой турнир, окончательно определивший состав участников декабрьского финала. Этап стал одним из самых представительных: 138 шахматистов из всех регионов страны боролись за рейтинговые очки и право попасть в главный турнир года.

Соревнование проходило по швейцарской системе в 9 туров с классическим контролем — 90 минут + 30 секунд за ход, начиная с первого. Турнир сопровождался начислением международного рейтинга FIDE.

Итоги Балканского этапа

Женская категория
Лейла Шохрадова — 8 очков из 9
Огулсурай Байрамбаева — 7 из 9
Нурана Союнова — 7 из 9

Открытая категория
Мерген Какабаев — 7,5 из 9
Шагельди Курбандурдыев — 7 из 9
Санджар Гайбуллаев — 7 из 9

Подробные результаты этапа в Балканском велаяте можно найти по ссылке: https://s1.chess-results.com/tnr1284074.aspx?lan=11&art=1&rd=9&fed=TKM&SNode=S0

Финалисты Гран-при 2025

Женская категория

  1. Лейла Шохрадова — 25,5 очков, Ашхабад, 2007 г.р.
  2. Огулсурай Байрамбаева — 21,5, Ашхабад, 2003
  3. Гульмира Сейилханова — 21, Лебап, 2008
  4. Энеш Аразмедова — 20,5, Ашхабад, 2007
  5. Дженнет Ялканова — 20,5, Марыйский велаят, 2009
  6. Айше Губатаева — 19,5, Ашхабад, 2003
  7. Нурана Сёюнова — 19, клуб «Кюшт Алеми», 2013
  8. Махриджемал Гурбангелдиева — 19, Ашхабад, 2008
  9. Дильбер Хупбыева — 17,5, Дашогуз, 2014
  10. Небахат Мурадова — 17,5, Лебап, 2012
  11. Джерен Ибрагимова — 17, Ашхабад, 2005
  12. Нурана Джуманиязова — 17, Лебап, 2011
  13. Ляле Вепаева — 16,5, клуб «Кюшт Алеми», 2015
  14. Энежан Чарыгелдиева — 16, Ашхабад, 2016
  15. Хумай Хусейнова — 16, Лебап, 2014
  16. Айнур Батырова — 15,5, Марыйский велаят, 2010

Открытая категория

  1. Мерген Какабаев — 23 очка, Шахматная федерация, 1997 г.р.
  2. Аманмухаммет Хоммадов — 23, Ашхабад, 2006
  3. Вепалы Халыниязов — 21, Ашхабад, 2005
  4. Шахрух Тураев — 21, Шахматная федерация, 1994
  5. Сердар Байрамов — 21, Лебап, 2008
  6. Санджар Гайбуллаев — 21, Лебап, 2008
  7. Лала Шохрадова — 20,5, Ашхабад, 2006
  8. Шагельди Курбандурдыев — 20,5, Лебап, 2008
  9. Сердар Сейитмурадов — 20,5, клуб «Кюшт Алеми», 2003
  10. Джахан Реджепова — 19,5, Лебап, 2010
  11. Азим Сарыев — 19,5, Ашхабад, 2007
  12. Азатгелди Аннагельдиев — 19,5, 2004
  13. Зафар Курьязов — 19, Дашогуз, 1978
  14. Илхан Чарыеев — 18,5, Лебап, 2008
  15. Салых Аннагельдиев — 18,5, Дашогуз, 2014
  16. Гурбанмырат Рустемов — 18,5, Лебап, 2010

Финальный этап — решающий аккорд сезона

Финал Гран-при пройдёт с 13 по 21 декабря в Ашхабаде по олимпийской системе (плей-офф), что придаст ему дополнительную интригу. Его победители получат не только престижные титулы, но и самые ценные награды серии — прямые путёвки в Высшую лигу Туркменистана 2026 года.

Серия Гран-при, впервые проводимая в стране в этом году, имеет особое значение для развития шахмат: она обеспечивает шахматистам во всех велаятах доступную возможность регулярно получать турнирную практику без необходимости выезда в другие города и создаёт условия для того, чтобы сильнейшие игроки страны выступали в разных регионах и давали местным спортсменам шанс сыграть с ними. Таким образом, турнир нового формата помогает выявлять юные таланты на раннем этапе их развития, а для опытных шахматистов служит дополнительной мотивацией и эффективным каналом попадания в Высшую лигу Туркменистана. ///Федерация Шахмат Туркменистана, 7 декабря 2025 г.

