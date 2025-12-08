Балканский этап определил финалистов Гран-при Туркменистана по шахматам



С 3 по 7 декабря в городе Туркменбаши прошёл Балканский этап серии Гран-при Федерации шахмат Туркменистана — ключевой турнир, окончательно определивший состав участников декабрьского финала. Этап стал одним из самых представительных: 138 шахматистов из всех регионов страны боролись за рейтинговые очки и право попасть в главный турнир года.

Соревнование проходило по швейцарской системе в 9 туров с классическим контролем — 90 минут + 30 секунд за ход, начиная с первого. Турнир сопровождался начислением международного рейтинга FIDE.

Итоги Балканского этапа

Женская категория

• Лейла Шохрадова — 8 очков из 9

• Огулсурай Байрамбаева — 7 из 9

• Нурана Союнова — 7 из 9

Открытая категория

• Мерген Какабаев — 7,5 из 9

• Шагельди Курбандурдыев — 7 из 9

• Санджар Гайбуллаев — 7 из 9

Подробные результаты этапа в Балканском велаяте можно найти по ссылке: https://s1.chess-results.com/tnr1284074.aspx?lan=11&art=1&rd=9&fed=TKM&SNode=S0

Финалисты Гран-при 2025

Женская категория

Лейла Шохрадова — 25,5 очков, Ашхабад, 2007 г.р. Огулсурай Байрамбаева — 21,5, Ашхабад, 2003 Гульмира Сейилханова — 21, Лебап, 2008 Энеш Аразмедова — 20,5, Ашхабад, 2007 Дженнет Ялканова — 20,5, Марыйский велаят, 2009 Айше Губатаева — 19,5, Ашхабад, 2003 Нурана Сёюнова — 19, клуб «Кюшт Алеми», 2013 Махриджемал Гурбангелдиева — 19, Ашхабад, 2008 Дильбер Хупбыева — 17,5, Дашогуз, 2014 Небахат Мурадова — 17,5, Лебап, 2012 Джерен Ибрагимова — 17, Ашхабад, 2005 Нурана Джуманиязова — 17, Лебап, 2011 Ляле Вепаева — 16,5, клуб «Кюшт Алеми», 2015 Энежан Чарыгелдиева — 16, Ашхабад, 2016 Хумай Хусейнова — 16, Лебап, 2014 Айнур Батырова — 15,5, Марыйский велаят, 2010

Открытая категория

Мерген Какабаев — 23 очка, Шахматная федерация, 1997 г.р. Аманмухаммет Хоммадов — 23, Ашхабад, 2006 Вепалы Халыниязов — 21, Ашхабад, 2005 Шахрух Тураев — 21, Шахматная федерация, 1994 Сердар Байрамов — 21, Лебап, 2008 Санджар Гайбуллаев — 21, Лебап, 2008 Лала Шохрадова — 20,5, Ашхабад, 2006 Шагельди Курбандурдыев — 20,5, Лебап, 2008 Сердар Сейитмурадов — 20,5, клуб «Кюшт Алеми», 2003 Джахан Реджепова — 19,5, Лебап, 2010 Азим Сарыев — 19,5, Ашхабад, 2007 Азатгелди Аннагельдиев — 19,5, 2004 Зафар Курьязов — 19, Дашогуз, 1978 Илхан Чарыеев — 18,5, Лебап, 2008 Салых Аннагельдиев — 18,5, Дашогуз, 2014 Гурбанмырат Рустемов — 18,5, Лебап, 2010

Финальный этап — решающий аккорд сезона

Финал Гран-при пройдёт с 13 по 21 декабря в Ашхабаде по олимпийской системе (плей-офф), что придаст ему дополнительную интригу. Его победители получат не только престижные титулы, но и самые ценные награды серии — прямые путёвки в Высшую лигу Туркменистана 2026 года.

Серия Гран-при, впервые проводимая в стране в этом году, имеет особое значение для развития шахмат: она обеспечивает шахматистам во всех велаятах доступную возможность регулярно получать турнирную практику без необходимости выезда в другие города и создаёт условия для того, чтобы сильнейшие игроки страны выступали в разных регионах и давали местным спортсменам шанс сыграть с ними. Таким образом, турнир нового формата помогает выявлять юные таланты на раннем этапе их развития, а для опытных шахматистов служит дополнительной мотивацией и эффективным каналом попадания в Высшую лигу Туркменистана. ///Федерация Шахмат Туркменистана, 7 декабря 2025 г.