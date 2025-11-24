В Бухаресте состоялось спортивное мероприятие, приуроченное к празднованию 30-летия Постоянного Нейтралитета Туркменистана

22 ноября 2025 года при организации Посольства Туркменистана в Румынии и с участием туркменской молодежи был проведен товарищеский турнир по мини-футболу среди туркменских студентов, обучающихся в румынских вузах. Спортивное мероприятие было приурочено к «2025 году – Году мира и доверия» и празднованию 30-летия Постоянного Нейтралитета Туркменистана, что придало соревнованию особое символическое значение.

Турнир объединил 8 студенческих команд, представивших различные высшие учебные заведения Румынии из разных городов, таких как Бухарест, Плоешти, Тимишоара, Клуж и другие. Игры прошли в атмосфере подлинного соперничества, взаимного уважения и дружеского единения. Проведение мероприятия стало ярким свидетельством продвижения идей мира, дружбы и сотрудничества, а также успешного воплощения принципов спортивной дипломатии, являющейся важной частью международного взаимодействия.

По итогам турнира команды и участники, проявившие выдающиеся результаты, были награждены медалями, почетными грамотами и кубками. Награды вручены за первое, второе и третье места, лучшему игроку, а также лучшему вратарю соревнований, что стало торжественным завершением мероприятия и поддержкой дальнейшего развития спортивных инициатив среди молодежи.

Проведение данного мероприятия подчеркнуло приверженность Туркменистана укреплению международного сотрудничества, развитию молодежных инициатив и продвижению ценностей мира и доверия в преддверии знаменательной даты – 30-летия Постоянного Нейтралитета страны. ///nCa, 24 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)