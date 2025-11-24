Туркменистан укрепляет международное сотрудничество: национальная делегация начинает работу на BIG 5 Global 2025

Туркменистан продолжает последовательно расширять международное сотрудничество через активное участие в ведущих мировых форумах строительной, промышленной, химической и энергетической направленности. Координацию этой деятельности обеспечивает Туркмен Энергия Форум, поддерживая взаимодействие между национальными структурами и международными партнёрами.

В заключительный квартал 2025 года в Туркменистане были организованы два крупных международных мероприятия: Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана – OGT 2025», прошедшая 22–24 октября в Ашхабаде, и Международная конференция и выставка «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» (CIET 2025), состоявшаяся 3–4 ноября в Авазе. Эти форумы объединили ведущих экспертов, инвесторов и специалистов для обсуждения перспектив развития энергетики, промышленности и строительного сектора страны.

Параллельно с проведением ключевых мероприятий на национальном уровне, Туркменистан активно укрепляет международное присутствие за рубежом. Ранее в этом году туркменские делегации приняли участие в Gastech 2025 в Милане, подтвердив растущую вовлечённость страны в глобальный энергетический диалог. Следующим шагом стало участие в одном из крупнейших мировых энергетических событий — ADIPEC 2025, прошедшем 3–6 ноября в Абу-Даби.

Сегодня, 24 ноября 2025 года, национальная делегация Туркменистана начинает свою работу на BIG 5 Global 2025 — ведущей мировой площадке в области строительства, инфраструктуры и городского развития, проходящей в Dubai World Trade Centre. Саммит объединяет десятки тысяч отраслевых специалистов, представителей государственных структур, международных компаний и технологических разработчиков.

В рамках BIG 5 Global туркменская делегация проведёт встречи с международными партнёрами, изучит передовые строительные материалы, современные инженерные решения и цифровые технологии, применяемые в создании «умных» и устойчивых городов. Особое внимание будет уделено сотрудничеству с глобальными компаниями, работающими в областях индустриального строительства, модульных технологий, урбанистики и цифровизации инфраструктуры.

Делегация Туркменистана проведет презентацию, посвящённую ключевым достижениям и стратегическим приоритетам страны — строительной модернизации, промышленным инновациям, концепциям умных городов и реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Участие в BIG 5 Global 2025 является важным этапом по внедрению международных передовых практик, расширению профессионального взаимодействия и продвижению национальных проектов на мировой арене. Принимая участие в ведущих зарубежных площадках, включая Gastech, ADIPEC и теперь BIG 5 Global, Туркменистан уверенно укрепляет свою роль в международном отраслевом диалоге и реализует долгосрочное видение современного, высокотехнологичного развития. ///nCa, 24 ноября 2025 г. (материал предоставлен Turkmen Energy Forum)