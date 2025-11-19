ПРООН и Минздрав Туркменистана: Продолжается реализация проекта по укреплению клинико-лабораторной службы

ПРООН и Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана продолжают реализацию проекта, направленного на повышение доступности и качества клинико-лабораторных услуг по всей стране.

В рамках текущего проекта «Укрепление клинико-лабораторной службы Туркменистана» ПРООН осуществила поставку очередной партии лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов.

Поставленная продукция включает настольные центрифуги, одноразовые пробирки для забора образцов крови, а также широкий перечень реактивов для проведения различных клинико-лабораторных анализов, включая общий и биохимический анализы крови, коагулограмму, тест-наборы для иммуноферментного анализа (ИФА) на вирусные гепатиты B и C.

Общая стоимость поставленной продукции превысила 586 тысяч долларов США. Новое оборудование, расходные материалы и реактивы будут распределены между клиническими лабораториями по всей стране.

Проект полностью финансируется Правительством Туркменистана и направлен на комплексную модернизацию клинико-лабораторной службы здравоохранения, обеспечение устойчивой работы клинических лабораторий, а также повышение уровня, качества и доступности лабораторно-диагностических услуг во всех этрапах, городах, велаятских центрах и столице Туркменистана. ///nCa, 19 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)