Ташкент: Пульсирующее Сердце Центральной Азии

Эльвира Кадырова

Ташкент – город, в котором чувствуется пульсация жизни и неукротимая энергия молодости. Именно таким представился мне этот центральноазиатский мегаполис – столица Узбекистана.

Наша делегация журналистов из Туркменистана разместилась в одном из фешенебельных отелей Ташкенте – InterContinental Tashkent, который принадлежит бренду роскошных отелей, входящих в состав британской группы компаний InterContinental Hotels. Прекрасный вид из окна, обустройство номеров всем необходимым арсеналом удобств, комфортные условия для работы форума – так можно описать пребывание в отеле InterContinental Tashkent.

Итак, несмотря на всего лишь двухдневный визит в рамках журналистской конференции, нам удалось посетить некоторые знаковые достопримечательности Ташкента.

Сквер Амира Тимура

Сквер и памятник в честь Амира Тимура расположены в десяти минутах неспешной пешей прогулки от отеля InterContinental Tashkent.

Амир Тимур – великий полководец, завоеватель и тактик, основатель средневековой монгольско-тюркской империи Тимуридов, охватившей географически территории Персии, Месопотамии, Хорасана, северной Индии и Центральной Азии в 14-16 веках.

Период правления Амира Тимура, известного на западе под именем Тамирлан, характеризуется бурным расцветом экономики, строительства, архитектуры, науки и искусства. В истории Узбекистана Амир Тимур почитается в качестве национального героя.

Величие личности Амира Тимура ощущается в посвященном ему монументе: на гранитном постаменте возвышается бронзовая фигура полководца. Скульпторы Камал и Ильхом Джаббаровы изобразили лидера, восседающего на скакуне, поскольку Тимур большую часть жизни провел в военных завоеваниях. Он протягивает вперед правую руку, что символизирует заботу и опеку о народе империи. Одна нога скакуна приподнята: древний символ того, что воин одержал победу и вернулся живым. На постаменте высечен девиз Амира Тимура на узбекском (латиницей и арабской письменностью), русском и английском языках: «Сила – в справедливости».

Невольно, прогуливаясь по площади сквера, задумываешься о роли Центральной Азии в историческом развитии Евразии: на этих землях рождались великие лидеры, увековечившие имя региона в анналах мировой истории. Центральная Азия – это родина личностей, буквально железная воля которых и стратегический талант ассоциируется, в первую очередь, с могуществом народа и процветанием…

Музей Тимуридов

Более подробно о Тимуридах можно узнать в Государственном музее династии Тимуридов, расположенном рядом со сквером. Здание спроектировано в форме гигантской царской короны, увенчанной ребристым бирюзовым куполом.

Ташкентский государственный юридический университет

Символично, что также по проспекту Амира Тимура расположен Ташкентский государственный юридический университет, будто возвращая в современность девиз Тимура. Один из старейших вузов страны (основан ещё в 1917 году как юридический факультет Туркестанского государственного университета) сегодня готовит юристов и правоведов, которые стоят на страже закона и правопорядка в современном Узбекистане.

Ташкентские куранты

Рядом со сквером находится еще на одна интересная достопримечательность города – это башенные часы, так называемые Ташкентские куранты. Башня была построена в 1947 году в честь второй годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Механизм и один из четырёх циферблатов были привезены в Ташкент после Второй мировой войны из Восточной Пруссии как трофей, причём в полностью разбитом виде. Ташкентские мастера-часовщики вернули к жизни немецко-австрийский шедевр, а недостающие три циферблата изготовили уже на месте. С тех пор башня исправно отсчитывает время, выдержав даже землетрясение 1966 года, будто говоря о возрождении утраченного и стойкости. А еще достопримечательность стала своего рода симбиозом западной и восточной архитектуры – башенные часы являются западной традицией, однако они украшены традиционной резьбой по ганчу в восточном колорите.

Ташкентский метрополитен

Ташкентское метро — это быстрое и дешевое средство передвижения (поездка стоит меньше 1$). А самое главное, оказавшись просто в Ташкентском метро – вы уже посещаете одну из главных достопримечательностей города, поскольку это уникальный памятник архитектуры.

После разрушительного землетрясения 1966 года необходимо было развивать новый и эффективный способ перемещения по городу. В 1977 году была введена в строй первая линия метрополитена Чиланзарская линия, которая соединила густонаселённый район Чиланзар с центром Ташкента.

Мы начали своё подземное путешествие со станции «Амир Тимур хиёбони» — она находится буквально в нескольких минутах от InterContinental Tashkent. Всего две остановки — и мы уже на «Пахтакор». Здесь делаем пересадку на Узбекистанскую линию – выходим на станцию «Алишер Навои». Считается, что это одна из самых красивых станций в системе.

Ещё несколько минут — и поезд примчал нас на станцию Чорсу. Мы направляемся на легендарный восточный базар «Чорсу»…

Базар Чорсу

Нас встречает базар Чорсу с тысячелетней историей – живой, шумный, пестрый и даже вкусный. В воздухе витают запахи фруктов, сухофруктов, свежих лепешек, маринованных и соленых закусок… Физически невозможно отразить атаку ароматов, проходя мимо открытых рядов, где готовят самсу, лагман, плов. Организм начинает реагировать на вкусные запахи разыгравшимся аппетитом.

История рынка “Чорсу” уходит корнями в 14-й век, когда в эпоху правления Амира Тимура Ташкент стал важным торговым узлом на Великом шелковом пути. В переводе с персидского «Чорсу» означает «четыре пути» – сюда стекались караваны с четырех сторон света.

Сегодня под огромным бирюзовым куполом старого рынка и на прилегающих улицах бурлит та же жизнь, что и века назад: здесь созывают торговцы словами «Уважаемая или уважаемый посмотри!», покупатели торгуются не стесняясь, здесь гостеприимно угощают.

Захватывает дух от разноцветных рядов с женскими и мужскими халатами, которые называются «чапан». Чапан – это традиционный стеганый халат, главный элемент национального мужского костюма в Узбекистане. В переводе с арабского «чапан» означает “почетное платье”.

Надо сказать, что турист, опустошив с радостью содержимое кошелька даже за час, найдет в Чорсу подарки и сувениры на любой вкус – здесь можно приобрести сухофрукты, орехи, халву и различные сладости, ковры, керамическую посуду, тюбетейки, магнитики с достопримечательностями Ташкента и Узбекистана, шелковые шарфы и платки, ювелирные украшения из серебра, шубы из каракуля, а также футболки, экологичные шопперы.

Одним словом, какой бы короткой ни была программа пребывания в Ташкенте, базар Чорсу должен стать обязательным местом посещения.

***

Два дня в Ташкенте пролетели как один яркий миг. Но и краткосрочного пребывания хватило, чтобы понять: здесь действительно пульсирует молодая энергия. Она в глазах студентов юридического университета, спешащих на пары через сквер Амира Тимура, жизнь – в нескончаемых потоках людей в метро, жизнь – в смехе торговцев и покупателей в Чорсу.

Ташкент живет на полную громкость: вкусно, широко, гостеприимно.

Наш авиалайнер набрал высоту над утренним Ташкентом, провожаю взглядом не просто город, а пульсирующее сердце Центральной Азии, и его биение еще долго отзывается эхом в душе.

Ташкент не прощается. Он говорит: «До скорой встречи». ///nCa, 17 ноября 2025 г. (фото – Эльвира Кадырова)