Посольство Китая в Туркменистане провело мероприятие «За китайско-туркменскую дружбу — вместе к будущему»

14 ноября 2025 года дружеское мероприятие «За китайско-туркменскую дружбу — вместе к будущему» было организовано совместно Посольством Китайской Народной Республики в Туркменистане, Центром поддержки инвалидов Туркменистана и неправительственной организацией «Ýenme» (Туркменистан).

В мероприятии приняли участие посол Китая в Туркменистане Цзи Шуминь и дипломаты посольства, руководитель отдела организационно-политической работы Ашхабадского городского комитета Демократической партии Туркменистана, заместитель директора и волонтёры Школы №18.

Посол Цзи Шуминь выступил с речью и вручил двум организациям настольное оборудование для игры в пинг-понг, канцелярские принадлежности и другие подарки.

После церемонии вручения подарков посол и дипломаты вместе с детьми и волонтёрами сыграли в пинг-понг. Мероприятие прошло тепло и весело.

Речь Посла Китая в Туркменистане, господина Цзи Шуминь, на церемонии вручения подарков в рамках мероприятия «За китайско-туркменскую дружбу — вместе к будущему»

Уважаемый Хыдыр Мурадов,

Уважаемая директор Гульшат,

Дорогие друзья!

Я очень рад присутствовать на сегодняшнем мероприятии под девизом «За китайско-туркменскую дружбу — вместе к будущему».

Мы с удовольствием отмечаем, что под дальновидным и мудрым руководством уважаемого Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и уважаемого Аркадага, Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова, братский туркменский народ достиг выдающихся успехов в своём развитии в эпоху Возрождения нового периода сильного государства.

Благотворительный фонд Гурбангулы Бердымухамедова по оказанию помощи детям, нуждающимся в заботе, а также ряд авторитетных общественных организаций оказывают значительную заботу и мощную поддержку социально уязвимым группам, создавая для них уникальные возможности в сфере образования, здравоохранения, занятости и личностного развития.

Я рад, что мои туркменские друзья поделились со мной впечатлениями о поездке в Китай и соревнованиях по пинг-понгу, в ходе которых они добились отличных результатов и завели новых друзей. Искренне поздравляю вас с успехом.

Недавно в Пекине состоялась Четвёртая пленарная сессия 20-го Центрального комитета КПК, на которой была принята 15-я пятилетка национального экономического и социального развития. Эта программа включает ряд важных новых мер по обеспечению и улучшению благосостояния социально уязвимых граждан.

Правительства Китая и Туркменистана привержены политике, ориентированной на развитие человека, и придают большое значение поддержке нуждающихся групп. Это имеет решающее значение для благотворительной деятельности в наших странах, а также для каждой семьи и каждого человека.

Много лет посольство Китая активно участвует в благотворительной работе в Туркменистане и готово продолжать оказывать помощь в пределах своих возможностей, способствуя развитию благотворительных процессов в Туркменистане. Мы считаем это уникальной возможностью и рады участвовать в этих процессах. Крепкая дружба между Китаем и Туркменистаном является основой нашего сотрудничества.

В этом году мы специально подготовили оборудование для пинг-понга, канцелярские принадлежности и другие скромные подарки. Надеемся, что они будут полезны в вашей жизни и учёбе.

Мы уверены, что благодаря совместным усилиям всего нашего общества наше общее будущее станет ещё лучше!

В заключение хочу пожелать всем счастья, здоровья, радости и уверенности в себе! Желаю вечной дружбы между Китаем и Туркменистаном!

Спасибо!

/// nCa, 15 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Китая в Туркменистане)