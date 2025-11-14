25-я Центральноазиатская медиаконференция ОБСЕ завершилась в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 14 ноября 2025 года

25-я Центральноазиатская медиаконференция ОБСЕ, посвящённая укреплению устойчивости медиа с целью поддержки информированных и устойчивых обществ, завершила свою работу сегодня в Ташкенте. В течение двух дней мероприятие собрало около 150 участников, включая представителей государственных органов и журналистов из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Монголии, а также медиаспециалистов, экспертов, представителей гражданского общества и академических кругов из более широкого региона ОБСЕ.

Конференцию открыли Представитель ОБСЕ по свободе СМИ посол Ян Браатху, заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Музаффарбек Мадрахимов, специальный посланник председателя ОБСЕ посол Терхи Хакала и старший сотрудник проектов Офиса координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане Сергей Сизов.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Ян Браатху заявил: «Без жизнеспособных, независимых и заслуживающих доверия медиа принципы открытости, подотчётности и прозрачности, лежащие в основе демократических обществ, невозможно обеспечить. Только благодаря общей ответственности и согласованным действиям мы можем создать среду, в которой независимая журналистика будет защищена, уважаема и наделена возможностями служить общественному благу».

Конференция включала панельные дискуссии, посвящённые укреплению устойчивости и жизнеспособности медиа в регионе, обеспечению безопасности журналистов как ключевого условия свободы СМИ, а также поддержке инициатив по развитию медиаграмотности для противодействия дезинформации. В ходе мероприятия были представлены недавно опубликованное Политическое руководство Представителя по защите свободы СМИ в эпоху крупных технологических платформ и ИИ, а также готовящееся к выходу Практическое руководство для журналистов по освещению экологической тематики, подготовленное совместно Представителем ОБСЕ по свободе СМИ и ЮНЕСКО.

«Я продолжу оказывать содействие государствам-участникам в выполнении их обязательств в рамках ОБСЕ, поскольку реальный прогресс требует постоянного диалога и сотрудничества. Наши дискуссии здесь, в Ташкенте, создают хорошую основу для достижения результатов в области свободы и устойчивости медиа — на благо граждан региона», — заключил представитель Браатху. /// ОБСЕ, 14 ноября 2025 г.