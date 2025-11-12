В Анкаре состоялся круглый стол, посвящённый 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана

12 ноября 2025 года в Посольстве Туркменистана в Турецкой Республике был проведён круглый стол, посвящённый Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В мероприятии приняли участие сотрудники международных организаций, общественные деятели, представители туркменской диаспоры, студенческой молодёжи, а также средств массовой информации.

Участники круглого стола были ознакомлены с мероприятиями, приуроченными к Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, включая подготовку к проведению Международного форума мира и доверия, который состоится в декабре текущего года в Ашхабаде.

Кроме того, в рамках мероприятия был продемонстрирован видеоролик, отражающий высокие достижения Туркменистана на международной арене, а также организована выставка, знакомившая участников с богатым культурным наследием туркменского народа. ///nCa, 12 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Турции)