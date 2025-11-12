Ankarda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan tegelek stol geçirildi

2025-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasynda Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly hem-de Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 30 ýyllygy mynasybetli tegelek stol geçirildi.
Geçirilen çärä halkara guramalarynyň wekilleri, jemgyýetçilik işgärleri, türkmen diasporasynyň wekilleri, talyp ýaşlar, şeýle hem KHBS-iň wekilleri gatnaşdylar.
Maslahata gatnaşyjylara Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly hem-de Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 30 ýyllygy mynasybetli geçirilýän çäreler, şol sanda şu ýylyň dekabr aýynda Aşgabatda geçiriljek halkara forumyna taýýarlyk işleri barada maglumatlar ýetirildi.
Mundan başga-da, tegelek stoluň dowamynda Türkmenistanyň halkara derejesindäki ýokary üstünliklerini şöhlelendirýän wideoýazgy görkezildi hem-de türkmen halkynyň baý medeni mirasyny tanyşdyrýan sergi guraldy. ///nCa, 12 November 2025 (in cooperation with the Embassy of Turkmenistan to Türkiye)