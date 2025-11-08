Визит Президента Туркменистана в Вашингтон  – участие в Саммите «Центральная Азия+США» (C5+1), серия встреч, туркмено-американский бизнес-форум

В ходе рабочего визита в США, продлившегося с 4 по 7 ноября, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в Саммите «Центральная Азия+Соединённые Штаты Америки» в Вашингтоне, встретился с Президентом Трампом, а также провел серию встреч с бизнесом и высокопоставленными должностными лицами. Кроме того, на полях визита состоялся туркмено-американский бизнес-форум.

Саммит C5+1

Президент Сердар Бердымухамедов в своём выступлении поблагодарил Президента Дональда Трампа за приглашение принять участие в Саммите «Центральная Азия+Соединённые Штаты Америки» и отметил позитивные успехи, достигнутые с момента образования данного формата партнёрства, сообщает туркменское государственное агентство TDH.

Как подчёркивалось, Туркменистан стремится к наращиванию сотрудничества в таких стратегически значимых областях, как безопасность, экономика, энергетика и охрана окружающей среды.

Выразив уверенность в том, что итоги Саммита будут содействовать дальнейшему расширению многостороннего партнёрства между Центральной Азией и Соединёнными Штатами Америки, глава государства поблагодарил Президента Дональда Трампа за оказанный тёплый приём.

В рамках Саммита приняты:

Заявление о намерениях по экономическому сотрудничеству между Правительствами шести стран

Заявление о намерениях по культурному наследию.

Участие Президента Сердара Бердымухамедова в Саммите «Центральная Азия+Соединённые Штаты Америки» подтвердило приверженность Туркменского государства принципам позитивного нейтралитета и многостороннего сотрудничества, комментирует TDH.

Вместе с тем это продемонстрировало, что Туркменистане считает данную площадку важным механизмом продвижения национальных и региональных интересов. Туркменистан, акцентируя внимание международного сообщества к таким вопросам, как транспортная взаимосвязанность, энергетическая безопасность и экологическая устойчивость, вносит весомый вклад в решение актуальных векторов глобальной повестки дня и укрепляет свои позиции в регионе в качестве транзитного и энергетического центра.

Встреча с представителями Конгресса США

Президент Сердар Бердымухамедов встретился с Председателем подкомитета по Южной и Центральной Азии Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Биллом Хёйзенгом и его заместителем г-жой Сидни Кай Камлагер-Дав.

Туркменистан придаёт большое значение развитию взаимодействия с Соединёнными Штатами Америки в политической, экономической и гуманитарной сферах, заявил Бердымухамедов на встрече.

Сотрудничество с Конгрессом США Туркменистан рассматривает как важное направление развития двусторонних отношений. Это взаимодействие нацелено на обмен опытом в законотворческой деятельности, обсуждение важных вопросов региональной и международной повестки дня.

В последние годы состоялись визиты представителей Конгресса в Туркменистан, а также приняты меры по расширению межпарламентского сотрудничества, подчеркнул Бердымухамедов, выразив уверенность, что активизация налаженных контактов между законодательными органами двух стран будет способствовать взаимопониманию и укреплению политических контактов.

Встреча с директором компании «Nicklaus Companies»

Туркменистан рассматривает развитие спорта и туризма как важные направления устойчивого развития, развивая современную спортивную и туристическую инфраструктуру, уделяя особое внимание международным стандартам качества, экологии и инновациям, отметил Президент Сердар Бердымухамедов на встрече с генеральным директором компании «Nicklaus Companies» Джоном Ризом.

«Наша страна придаёт большое значение созданию благоприятного инвестиционного климата для зарубежных парт­нёров», – подчеркнул Бердымухамедов, подтвердив готовность туркменской стороны рассмотреть новые проекты и предложения известной американской компании.

В 2017 году в Ашхабаде был открыт первый в стране гольф-клуб, проект которого былразработан компанией «Nicklaus Design».

Туркмено-американский бизнес-форум

В рамках рабочего визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Соединённые Штаты Америки состоялся бизнес-форум «Туркмено-американское деловое сотрудничество: новые возможности и перспективы развития партнёрства».

Мероприятие собрало руководителей государственных структур и представителей деловых кругов двух стран, включая такие известные американские компании, как «John Deere», «General Electric (GE)», «SpaceX», «Oppenheimer Holdings Inc.», а также Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Открывая форум, исполнительный директор Делового совета «Туркменистан–США» Эрик Стюарт подчеркнул роль Совета в укреплении связей между частными структурами двух государств. Эта платформа прошла испытание временем и сегодня является эффективным механизмом, который необходимо использовать более активно, отметил он.

Председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана ознакомил участников с инвестиционным климатом страны и презентовал возможности для американских компаний в реализации проектов в ключевых отраслях туркменской экономики.

Председатель Государственного банка внешнеэкономической деятельности рассказал о действующих финансово-банковских механизмах и национальной денежно-кредитной стратегии. Особо подчёркивалось партнёрство с авторитетными международными финансовыми организациями и рейтинговым агентством Fitch Ratings в целях инновационного развития банковского комплекса, совершенствования системы кредитования и наращивания сотрудничества с глобальными и региональными институтами.

Заместитель руководителя Государственного концерна «Türkmengaz» выступил с докладом о долгосрочных возможностях взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе. В фокусе – проекты по повышению региональной энергетической безопасности, диверсификации экспортных маршрутов и развитию «зелёной» энергетики.

В ходе обмена мнениями отмечалось, что внешнеполитический курс Туркменистана, основанный на принципах нейтралитета, служит надёжным фундаментом для равноправного и взаимовыгодного партнёрства с США.

Особое внимание уделено модернизации энергетической инфраструктуры, внедрению экологически чистых технологий и активизации сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики – в соответствии с глобальной повесткой по изменению климата.

Участники также обсудили перспективы интенсификации взаимодействия в области высоких технологий и цифровизации, включая кибербезопасность, связь и цифровую инфраструктуру.

Туркменские бизнесмены представили достижения негосударственного сектора и инвестиционный потенциал страны. Частные компании, специализирующиеся на строительстве, ознакомили коллег с крупными инфраструктурными проектами, возможностями в возведении производственных объектов и современных жилых комплексов. Выступавшие выразили заинтересованность в сотрудничестве с американскими партнёрами по поставкам оборудования и внедрению «зелёных» строительных технологий.

Одной из ключевых тем стало развитие перерабатывающей промышленности. Стороны высказали стремление к партнёрству и обмену опытом в производстве высококачественной продовольственной и текстильной продукции, наращивании её экспортного потенциала и расширении рынков сбыта.

В рамках форума прошли двусторонние встречи, на которых были детально рассмотрены перспективы расширения взаимодействия в приоритетных направлениях.

Деловой форум в Вашингтоне отметил 10-летие формата «С5+1»

В Мемориальном центре исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне состоялась бизнес-конференция, приуроченная к десятилетию создания формата сотрудничества «Центральная Азия + США» (С5+1), сообщает Туркменское государственное информационное агентство (TDH).

В мероприятии приняли участие высокопоставленные официальные лица США, лидеры стран Центральной Азии и представители частного сектора.

Форум открыли сенатор США Стив Дейнс (штат Монтана), недавно назначенный специальный посланник США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор и вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

В своём выступлении Рашид Мередов подчеркнул значимость партнёрства в рамках платформы С5+1. Такое сотрудничество позволяет задействовать необходимые финансовые, организационные, технические и другие средства для реализации совместных масштабных проектов.

Среди приоритетных направлений экономического взаимодействия были названы передовые технологии, цифровизация, искусственный интеллект, «зелёные» стандарты, энергетика и транспорт. Основой сотрудничества выступают диверсификация энергетических и транспортных потоков, обеспечение их надёжности и стабильности, а также учёт интересов всех сторон. Руководствуясь этими принципами, Туркменистан реализовал в регионе ряд крупных энергетических и логистических проектов.

Участники также констатировали необходимость активизации взаимного товарооборота между странами Центральной Азии и США, а также формирования эффективной договорно-правовой базы партнёрства.

На пленарной сессии «История успеха: методы развития бизнес-потенциала между США и Центральной Азией» представители компаний поделились опытом реализации крупных инвестиционных и коммерческих проектов. Отмечалось, что эффективное использование формата С5+1 открывает колоссальные возможности.

Особое внимание уделено роли государственно-частного партнёрства в развитии транспортно-коммуникационной инфраструктуры и цифровизации финансовых услуг. Обмен передовым опытом, по мнению участников, придаст мощный импульс росту взаимной торговли и инвестиций.

Панельная сессия «Развитие транспортных маршрутов между США и Центральной Азией» была посвящена формированию эффективных, экономически выгодных и устойчивых логистических коридоров, связывающих регион с рынками Северной Америки. Участники подчеркнули, что совместная работа в рамках С5+1 должна быть нацелена на создание новой, интегрированной и конкурентоспособной логистической системы.

На сессии «Использование возможностей искусственного интеллекта» обсуждалось широкое внедрение ИИ в ключевые сектора экономики – финансовый, сельскохозяйственный, энергетический и государственное управление. Участники подтвердили готовность к углублению сотрудничества в цифровых преобразованиях, отметив, что это ускорит экономический рост в Центральной Азии.

Панель «Взаимосвязь посредством цифровой экономики» была посвящена использованию цифровых систем для укрепления региональной взаимосвязанности и инклюзивного развития. Выступавшие выразили уверенность, что наращивание сотрудничества в этой сфере позволит сформировать технологический мост между регионами.

Сессия «Как инвестировать в Соединённые Штаты Америки?» ознакомила предпринимателей Центральной Азии с механизмами выхода на американский рынок, включая государственные программы поддержки инвесторов.

На панели «Как инвестировать в Центральную Азию?» американские инвесторы получили информацию о динамично развивающихся рынках региона, реализуемых госпрограммах, улучшении инвестиционного климата, упрощении бизнес-операций и гарантиях прав инвесторов.

Форум подтвердил стратегическую нацеленность формата С5+1 на создание благоприятных условий для инвестиций и укрепление межрегиональных экономических связей.

С 2015 года общий объем торговли между США и Центральной Азией вырос на 147%, что принесло миллиарды долларов в местную экономику и создало рабочие места и экспортные возможности для американских компаний.///nCa, 8 ноября 2025 г. (фото – TDH, The Diplomat, State Department social nets)