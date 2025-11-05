Организационный комитет Международной конференции и выставки «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» (CIET 2025) с гордостью сообщает, что экономические общества Ak Bulut и Aýdyň Gijeler присоединились к форуму в качестве Золотых спонсоров. Мероприятие состоится 3–4 ноября 2025 года в национальной туристической зоне «Аваза».

Ak Bulut — ведущий производитель строительных материалов в Туркменистане, основанный в 2015 году. Компания выпускает широкий ассортимент продукции для строительной отрасли: подвесные потолки (включая виниловые и акустические решения), гипсокартон, профили и сухие строительные смеси. Совокупная мощность производства Ak Bulut включает миллионы квадратных метров подвесных потолков в год и значительные объёмы сухих строительных смесей и строительного гипса, что делает предприятие одним из крупных производителей в регионе. Ak Bulut также активно развивает экспортное направление и участвует в международных выставках.

Aýdyň Gijeler — высокотехнологичное предприятие, созданное в середине 2010-х годов при поддержке профильных министерств страны. Компания специализируется на производстве современных электронных и IT-продуктов: SIM-карт, банковских карт, кабелей, термобумаги, а также сборке персональной электроники (планшеты, смартфоны, моноблоки). Aýdyň Gijeler позиционирует себя как крупный поставщик для государственных и частных структур, реализующий проекты в рамках импортозамещения и выпускающий сертифицированную продукцию в соответствии с международными требованиями.

Компания Türkmen Enjam — активно развивающийся игрок на рынке строительства и промышленного оборудования Туркменистана. Согласно официальным источникам, она организовала серийное производство полиэтиленовых и полипропиленовых водопроводных и канализационных труб диаметром 110-630 мм, химически стойких, рассчитанных на давление 10-16 атмосфер и срок службы до 50 лет. Помимо этого, компания имеет опыт «под ключ» строительства промышленных объектов, реконструкции и модернизации предприятий. Выступая в роли одного из Золотых спонсоров CIET 2025, Türkmen Enjam подтверждает своё намерение усилить вклад в развитие национальной инфраструктуры, строительной индустрии и локализацию производства.

Выступление Ak Bulut, Aýdyň Gijeler и Türkmen Enjam в роли Золотых спонсоров CIET 2025 подчёркивает вклад отечественных производителей и технологических компаний в развитие национальной промышленной базы и строительного сектора. В рамках конференции компании представят свои последние решения и продукцию, поделятся опытом локализации производств, обсудят возможности расширения экспортных поставок и налаживания международных партнёрств.

Организационный комитет выражает благодарность Ak Bulut, Aýdyň Gijeler и Türkmen Enjam за поддержку мероприятия и активное участие в создании платформы для делового диалога, обмена технологиями и привлечения инвестиций в отечественную промышленность. CIET 2025 соберёт представителей государственных структур, международных и национальных компаний, экспертов и инвесторов для обсуждения приоритетов устойчивого и инновационного развития отраслей.

Для получения дополнительной информации о конференции, программе и участии посетите официальный сайт CIET 2025:www.ciet-turkmenistan.com///nCa, 5 ноября 2025 г. (материал предоставлен организаторами CIET 2025)