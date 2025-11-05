Госдеп и Центр Кеннеди проведут бизнес-конференцию по случаю 10-летия формата Центральная Азия – США накануне вашингтонского саммита

По мере того, как лидеры Центральной Азии съезжаются в столицу США на президентский саммит С5+1, Государственный департамент США в партнёрстве с Центром имени Джона Ф. Кеннеди объявил о проведении бизнес-конференции по случаю 10-летия платформы С5+1 (Центральная Азия – США), согласно сообщению Госдепа.

Мероприятие подчёркивает десятилетие углубления связей между Соединёнными Штатами и пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Кыргызской Республикой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном — одновременно прокладывая путь для усиления экономического сотрудничества.

Бизнес-конференция, которую Государственный департамент назвал «исторической встречей», соберёт высокопоставленных государственных деятелей и руководителей бизнеса из стран С5+1.

Ключевыми спикерами на конференции станут: министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов; сенатор США Стив Дейнс; специальный посланник Президента Ричард Гренелл; специальный посланник США по Южной и Центральной Азии посол Серджио Гор; помощник государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии Пол Капур.

Заместитель государственного секретаря Кристофер Ландау будет модерировать пленарную панельную дискуссию с руководителями бизнеса.

Запущенный в 2015 году при администрации Обамы как дипломатическая платформа для регионального диалога, формат С5+1 сегодня способствует сотрудничеству шести стран по ключевым вопросам — от безопасности и энергетики до торговли и культурных обменов. ///nCa, 5 ноября 2025 г.