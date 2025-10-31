Туркменистан принимает участие в Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде

30 октября 2025 года в Самарканде, Узбекистан, открылась 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, собравшая более 5000 участников из 193 стран для двухнедельных дискуссий по вопросам международного сотрудничества, культурного диалога и устойчивого развития.

На этом мероприятии, которое является руководящим органом ЮНЕСКО, собралось внушительное число делегатов, включая глав государств и правительств, министров, ученых и лидеров в области культуры, науки и образования. На открытии сессии присутствовала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, на которой также присутствовали Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Президент Сербии Александр Вучич и Президент Словакии Петер Пеллегрини.

В ходе первых заседаний Чрезвычайный и Полномочный посол Бангладеш во Франции Кхондкер Мухаммад Талха был избран президентом Генеральной конференции. В рамках сессии также пройдут выборы в руководящие органы ЮНЕСКО и ее различные межправительственные и международные программы.

Туркменистан активно участвовал в мероприятиях конференции, его делегацию возглавлял министр культуры А. Ашыров. 29 октября страна также приняла участие в 12-м Межрегиональном совещании национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, которое представлял Ч. Рустемова, исполнительный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО. В ходе этой встречи Рустемова рассказала присутствующим о приоритетных областях деятельности Комиссии и подчеркнула приверженность Туркменистана международному сотрудничеству в достижении целей устойчивого развития в рамках ЮНЕСКО.

В рамках межрегиональной встречи состоялись четыре тематические сессии, посвященные расширению прав и возможностей молодежи, культурным связям в эпоху цифровых технологий, стратегическому партнерству и научному прогрессу в интересах устойчивого развития. В ходе дискуссий была подчеркнута жизненно важная роль национальных комиссий в реализации программ ЮНЕСКО и стратегических преобразованиях.

Проблема изменения климата занимала центральное место на 14-м Молодежном форуме ЮНЕСКО, состоявшемся 28 октября, где более 150 молодых лидеров примерно из 140 стран собрались для обсуждения экологических проблем и их воздействия на будущие поколения.

43-я сессия продлится до 13 ноября, предоставляя государствам-членам важную платформу для укрепления взаимопонимания и достижения общих целей в области образования, науки, культуры и коммуникации. /// nCa, 31 октября 2025 г.