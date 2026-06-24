Туркменистан и Всемирный банк объединяют усилия для модернизации национальной статистики

Государственный комитет Туркменистана по статистике заключил соглашение о консультационном партнерстве с Группой Всемирного банка на период 2026–2027 годов, сообщает THP. Цель партнерства — привести статистическую практику страны в соответствие с международными стандартами СНС-2025 (Система национальных счетов).

Основное внимание в рамках инициативы будет уделено обновлению методик расчета ВВП, совершенствованию методов мониторинга цен и улучшению оценки покупательской способности.

Ключевым компонентом станет переход на цифровой сбор данных, включая внедрение технологий проведения опросов с использованием планшетов и платформы SurveySolutions. В рамках усилий по модернизации также планируются обучение персонала и проведение пилотных исследований. /// nCa, 24 июня 2026 г.