Полный перечень документов, подписанных Туркменистаном и Азербайджаном

В ходе официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан в Баку состоялась официальная церемония обмена документами. Пакет соглашений направлен на вывод двустороннего партнерства на стратегический, программный уровень.
Ниже приведен полный список документов, подписанных и обменянных сторонами:
- Технические условия обмена информацией о перевозке товаров во взаимной торговле между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой;
- Протокол о сотрудничестве между Государственной таможенной службой Туркменистана и Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики в области таможенной статистики взаимной торговли;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по физкультуре и спорту Туркменистана и Министерством молодёжи и спорта Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере спорта;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики по сотрудничеству в сфере труда и социальной защиты населения;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере здравоохранения;
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности;
- Программа сотрудничества между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики в области промышленности на 2026–2028 годы;
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в энергетической сфере;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства;
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Центральным банком Азербайджанской Республики;
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Азербайджанской Республики об основных направлениях развития и углубления экономического сотрудничества;
- Программа сотрудничества на 2026–2029 годы между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики. ///nCa, 24 июня 2026 г.