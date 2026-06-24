Полный перечень документов, подписанных Туркменистаном и Азербайджаном

В ходе официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан в Баку состоялась официальная церемония обмена документами. Пакет соглашений направлен на вывод двустороннего партнерства на стратегический, программный уровень.

Ниже приведен полный список документов, подписанных и обменянных сторонами: