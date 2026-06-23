В Киеве прошли Дни поэзии Махтумкули, объединившие поклонников творчества выдающегося туркменского поэта

Посольством Туркменистана в Украине совместно с Библиотекой имени Махтумкули города Киева в период с 11 по 20 июня текущего года были проведены «Дни поэзии Махтумкули», приуроченные ко Дню работников культуры и искусства Туркменистана, а также поэзии Махтумкули Фраги, в рамках мероприятий в честь празднования 35-летия независимости Туркменистана.

Мероприятия проходили в онлайн- и офлайн-форматах и объединили представителей культурной и образовательной сфер, исследователей творчества Махтумкули, дипломатов, учёных, писателей, туркменских студентов, преподавателей и воспитанников общеобразовательных и музыкальных школ Святошинского района города Киева.

В рамках «Дней поэзии Махтумкули» состоялись выступления исследователя творчества выдающегося туркменского поэта и представителя Посольства Туркменистана, которые рассказали о богатом литературном наследии Махтумкули, философской глубине его произведений и особом значении поэта в духовной жизни туркменского народа. Отмечалось, что творчество Махтумкули является живой связью между прошлым, настоящим и будущим Туркменистана, неотъемлемой частью мирового культурного наследия, а сам поэт по праву считается духовным наставником, мудрым учителем и выразителем национального самосознания туркменского народа.

В ходе мероприятий прозвучали стихотворения Махтумкули на туркменском, украинском, французском и английском языках в исполнении писателей, филологов, преподавателей, школьников и студентов. Особую атмосферу создали выступления воспитанников музыкальных школ, исполнивших вокальные произведения на стихи Махтумкули, музыку к которым написали их преподаватели. Эти авторские композиции стали ярким примером современного творческого осмысления наследия великого поэта и наглядно продемонстрировали, что его поэзия продолжает вдохновлять новые поколения деятелей искусства.

В течение «Дней поэзии» для гостей были организованы экскурсии в комнату-музей Махтумкули, действующую в одноимённой библиотеке города Киева. Посетители смогли ознакомиться с экспозицией, посвящённой жизни и творчеству поэта, изданиями его произведений на различных языках, образцами декоративно-прикладного искусства, национальными музыкальными инструментами и другими экспонатами, раскрывающими богатство и самобытность туркменской культуры.

Завершением «Дней поэзии Махтумкули» стало чтение у памятника поэту в Киеве стихотворения «Гора Сонгу-Дагы» в исполнении туркменской молодёжи на туркменском и украинском языках. Произведение, посвящённое Родине, её красоте и благополучию, стало символичным финалом культурной акции.

«Дни поэзии Махтумкули» стали значимым культурно-просветительским событием, направленным на популяризацию философского и нравственного наследия великого туркменского поэта в Украине.

Совместный проект Посольства Туркменистана в Украине и Библиотеки имени Махтумкули наглядно подтвердил важность сохранения и продвижения культурного наследия, которое объединяет поколения, способствует духовному взаимообогащению народов и служит прочной основой для дальнейшего развития культурного сотрудничества.///nCa, 23 июня 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Украине)