Туркменистан и Азербайджан углубляют стратегическое партнерство: Президент Бердымухамедов завершил государственный визит

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов во вторник завершил свой двухдневный государственный визит в Азербайджан. Программа визита продемонстрировала растущее стратегическое партнерство между двумя каспийскими государствами и подчеркнула расширение их сотрудничества в энергетической, транспортной, торговой и культурной сферах.

Визит, состоявшийся по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, включал в себя переговоры на высшем уровне в Баку, подписание крупного пакета двусторонних соглашений, символические жесты дружбы, а также посещение городов Физули и Шуша.

В ходе переговоров во дворце «Загульба» президенты подтвердили стратегический характер туркмено-азербайджанских отношений, отметив, что они уходят корнями в общую историю, культуру, языковую близость и единые ценности. Лидеры подписали Совместное заявление и скрепили своими подписями многочисленные соглашения, охватывающие промышленное сотрудничество, координацию внешней политики, сельское хозяйство, продовольственную безопасность, здравоохранение, таможенную статистику, спорт, труд и социальную защиту.

Центральными темами дискуссий стали энергетика и транспорт. Стороны подписали рамочное межправительственное соглашение о сотрудничестве в нефтегазовом секторе и выразили готовность расширять взаимодействие в области производства и передачи электроэнергии, включая перспективу будущих поставок электроэнергии из Туркменистана в Азербайджан.

Президенты также обсудили укрепление транспортных коридоров Восток — Запад и рассмотрели развитие мультимодальных маршрутов, связывающих Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию, а также транспортное сообщение между Каспийским и Черным морями. Обе стороны подчеркнули важность активизации работы Туркмено-азербайджанской межправительственной комиссии для ускорения практического взаимодействия.

Одним из наиболее ярких моментов визита стала официальная передача Туркменистану в качестве дара от Азербайджана нового нефтяного танкера «Достлуг» (Dostluk). Судно дедвейтом 7 875 тонн было построено на Бакинском судостроительном заводе.

Церемония передачи, прошедшая с участием обоих президентов, повсеместно расценивается как символ углубления дружбы и партнерства между двумя странами.

Название танкера созвучно с морским нефтегазовым месторождением «Достлуг» на Каспии, которое стало знаковым символом двустороннего сотрудничества после того, как в 2021 году страны договорились о совместной разработке этого ранее оспариваемого ресурса.

Второй день визита начался в городе Физули, где президенты Бердымухамедов и Алиев ознакомились с ходом строительства мечети, возводимой в качестве гуманитарного дара азербайджанскому народу от имени туркменского народа. Старт этому проекту был дан в рамках саммита Организации тюркских государств, прошедшего в Габале в октябре 2025 года.

Мечетный комплекс, финансируемый Благотворительным фондом имени Гурбангулы Бердымухамедова, рассчитан на 500 молящихся и включает помещения для религиозных собраний и ритуального омовения. Данный проект призван символизировать культурные и духовные узы, связывающие два народа.

После посещения Физули президенты направились в Шушу, считающуюся культурной столицей Азербайджана. Там они осмотрели проекты городского развития, посетили культурно-исторические объекты и ознакомились с выставкой, посвященной общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву и истории Карабаха.

На живописном плато Джыдыр Дюзю азербайджанские наездники выступили с шоу-программой с участием знаменитых лошадей карабахской породы. В знак нерушимой дружбы между двумя народами Президент Алиев преподнес Президенту Бердымухамедову в дар карабахского скакуна.

Программа визита также включала церемониальные мероприятия в Баку, где Президент Туркменистана возложил венки к Мемориалу Победы и к могиле Гейдара Алиева, после чего посетил официальный прием.

Комментируя значимость визита, депутат парламента Азербайджана Самир Валиев назвал визит важной вехой в укреплении связей между Азербайджаном и Туркменистаном, а также в продвижении сотрудничества между тюркскими государствами.

По словам Валиева, отношения между Азербайджаном и странами Центральной Азии вышли на новый этап, при этом Туркменистан выступает в качестве одного из самых динамичных региональных партнеров Баку. Он отметил, что более тесное взаимодействие двух стран дополнительно усилит роль Азербайджана в развитии Срединного коридора, связывающего Европу и Азию.

Парламентарий также подчеркнул стратегическую важность двустороннего сотрудничества в энергетическом и транспортном секторах, указав, что обе страны занимают ключевые позиции на евразийских транзитных маршрутах и обладают колоссальными энергоресурсами. Он добавил, что растущий политический диалог, частые контакты на высшем уровне и расширяющаяся сеть соглашений демонстрируют огромный потенциал для будущего партнерства.

Валиев также высказал мнение, что меняющиеся геополитические условия открывают новые возможности для взаимодействия тюркских государств, особенно в сфере транспорта, логистики и энергетической взаимосвязанности, что закрепляет за Азербайджаном и Туркменистаном роль ключевых игроков в более широком Евразийском регионе.

Президент Сердар Бердымухамедов отбыл из Азербайджана 23 июня. В международном аэропорту Физули его лично провожал Президент Ильхам Алиев, что подвело итог визиту, который обе стороны охарактеризовали как открывающий новую главу в туркмено-азербайджанских отношениях и укрепляющий их общее видение региональной взаимосвязанности и сотрудничества в Каспийском регионе./// nCa, 24 июня 2026 г.