Туркменистан заключил соглашение со Всемирным банком на сумму 314 000 долларов США для модернизации систем экономических данных

Министр финансов и экономики Туркменистана Мамметгулы Астанагулов встретился с представителями Всемирного банка для окончательного согласования консультационного соглашения на сумму 314 000 долларов США, сообщает THP. Проект направлен на приведение национальных счетов страны в соответствие с международными стандартами СНС-2025 и совершенствование методов расчета ВВП.

В ходе дискуссий также затрагивалась более широкая дорожная карта сотрудничества, охватывающая переход к «зеленой» экономике, развитие транспорта и региональные инициативы, включая программу электроэнергетического рынка REMIT и рамочную концепцию здравоохранения «Единое здоровье» (One Health).

Среди дополнительных тем обсуждались вопросы сокращения выбросов метана в нефтегазовом секторе, улучшения управления водными ресурсами и повышения позиций Туркменистана в рейтинге инвестиционного климата Всемирного банка Business Ready.

/// nCa, 24 июня 2026 г.