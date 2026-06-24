УНП ООН организовало для сотрудников пограничных и антинаркотических ведомств Туркменистана ознакомительную поездку в Таиланд

Высокопоставленные сотрудники нескольких правоохранительных и пограничных ведомств Туркменистана завершили ознакомительную поездку в Таиланд, направленную на укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и другими формами транснациональной преступности.

В состав делегации вошли представители Государственной службы Туркменистана по борьбе с наркотиками, Государственной таможенной службы, Государственной миграционной службы и Аппарата Президента.

Миссия была организована совместно Проектным офисом Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Туркменистане и Региональным представительством УНП ООН в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона в Таиланде.

Основное внимание в ходе визита было уделено практическим механизмам приграничного сотрудничества, в частности, созданию и функционированию пограничных отделений связи (ПОС), которые способствуют прямой коммуникации и обмену информацией между правоохранительными органами, работающими на пунктах пропуска.

В рамках программы туркменские специалисты ознакомились с опытом Таиланда и его региональных партнеров в области противодействия трансграничному обороту наркотиков и другим видам транснациональной преступности.

Региональное представительство УНП ООН в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона обладает обширным опытом содействия такому сотрудничеству через сети, связывающие Камбоджу, Китай, Лаос, Мьянму, Таиланд и Вьетнам. Центр поддержал создание около 70 пограничных отделений связи по всему региону, сформировав каналы для обмена информацией в режиме реального времени и скоординированных действий правоохранительных органов.

По словам организаторов, ознакомительная поездка была призвана ознакомить туркменскую делегацию с передовым опытом разработки механизмов приграничного сотрудничества и внедрения модели ПОС между соседними странами. Участники изучили операционные процедуры, методы межведомственной координации и подходы к обмену разведданными, которые способствовали повышению безопасности границ в Юго-Восточной Азии.

Данная инициатива является частью проекта УНП ООН «Укрепление туркмено-афганской границы Туркменистана, в частности контрольно-пропускного пункта Имамназар». Одной из ключевых задач проекта является расширение взаимодействия между пограничными ведомствами Туркменистана и Афганистана, а также укрепление потенциала профильных структур, ответственных за борьбу с наркотрафиком и сопутствующими трансграничными преступлениями.

Ознакомительная поездка отражает более широкие усилия УНП ООН по укреплению регионального сотрудничества и управления границами в Центральной Азии. В последние годы организация содействует созданию пограничных отделений связи по всему региону как средству улучшения координации между таможенными, пограничными, миграционными и антинаркотическими органами. Эти механизмы предназначены для содействия оперативному обмену информацией, совместного реагирования на возникающие угрозы и более эффективного пресечения деятельности сетей контрабанды, действующих через международные границы.

Ожидается, что должностные лица, принявшие участие в миссии, используют полученные в Таиланде знания для изучения путей дальнейшего укрепления соглашений о приграничном сотрудничестве между Туркменистаном и соседними странами, особенно в усилиях по противодействию перемещению наркотиков и других незаконных товаров.

/// nCa, 24 июня 2026 г.