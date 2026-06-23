ПРООН при поддержке ГЭФ объявляет о запуске программы малых грантов для местных инициатив в бассейне Аральского моря

Проект «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения многочисленных выгод», реализуемый Программой развития ООН (ПРООН) совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ), объявляет о запуске программы малых грантов для поддержки местных инициатив в Дашогузском и Лебапском велаятах.

Программа направлена на содействие устойчивому управлению земельными и водными ресурсами, восстановлению деградированных экосистем, сохранению биоразнообразия и повышению устойчивости местных сообществ в бассейне Аральского моря.

К участию приглашаются зарегистрированные неправительственные организации и организации гражданского общества, а также инициативные группы граждан, представляющие уязвимые категории населения.

Приоритетными направлениями поддержки являются устойчивое управление пастбищами, предотвращение деградации земель, водосбережение, устойчивое сельское хозяйство, лесомелиорация и развитие альтернативных источников дохода, включая инициативы, реализуемые женщинами.

Проекты должны реализовываться в пилотных районах Дашогузского и Лебапского велаятов и иметь практические, измеримые результаты для местных сообществ и окружающей среды.

Подробная информация о критериях участия, процедуре подачи заявок, необходимых документах и сроках конкурса доступна на сайте ПРООН в Туркменистане:

www.undp.org/ru/turkmenistan/publications ///nCa, 23 июня 2026 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)