Туркменистан демонстрирует экспортный потенциал на выставке Korea Import Expo 2026 в Сеуле

Туркменистан открыл свой национальный павильон на международной выставке импортной торговли Korea Import Expo 2026, которая началась 23 июня в выставочном центре COEX в Сеуле. Об этом сообщает Посольство Туркменистана в Республике Корея.

В церемонии открытия приняли участие высокопоставленные представители корейского делового сообщества, в том числе председатель Корейской ассоциации импортеров (KOIMA) Юн Ён Ми и председатель Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Юн Джин Сик. В мероприятии также участвовали члены Национальной ассамблеи Республики Корея, руководители государственных ведомств и организаций, аккредитованные в стране дипломаты и другие почетные гости.

В туркменском павильоне представлен широкий спектр продукции, демонстрирующей экспортный потенциал и промышленное развитие страны. Посетители могут ознакомиться с традиционными туркменскими изделиями ручной работы, высококачественным текстилем, а также товарами народного потребления, произведенными отечественными предприятиями.

Особое внимание уделено детскому питанию, выпускаемому компаниями медицинского кластера города Аркадаг — одного из флагманских девелоперских проектов Туркменистана. На выставке также представлены бытовая химия, моющие средства и другие потребительские товары повседневного спроса, производимые в стране.

Выставка Korea Import Expo 2026 объединила производителей продуктов питания и потребительских товаров из более чем 60 стран, став платформой для продвижения международной торговли и расширения деловых контактов. Своим участием Туркменистан стремится укрепить коммерческие связи с Южной Кореей и другими международными партнерами, а также повысить осведомленность о своих растущих производственном и экспортном секторах.

Выставка продолжит свою работу до 25 июня./// nCa, 24 июня 2026 г.