Футбольная лихорадка Чемпионата мира FIFA 2026 официально захватила планету. Энергия турнира стремительно распространяется по всему миру, выходя далеко за пределы стран-хозяек и официальных стадионов. Турция не осталась в стороне от этого грандиозного события: в десятках городов страны болельщики собираются на площадях и в амфитеатрах под открытым небом, чтобы вместе следить за ходом напряженных матчей на огромных экранах.

В Турции дух Чемпионата мира обретает совершенно уникальное звучание, разворачиваясь на фоне потрясающих природных пейзажей и памятников архитектуры. Ярким примером этого стал огромный экран, установленный прямо на каменных трибунах древнего театра Антифеллос в Каше — очаровательном приморском городке в провинции Анталья, который считается одной из главных жемчужин Турецкой Ривьеры. Именно здесь болельщики собрались, чтобы поддержать сборную Турции в ее стартовом матче против Австралии.

Футбольные страсти над бирюзой Средиземного моря



На протяжении веков античные театры служили местом, где люди собирались вместе, чтобы праздновать, общаться и делиться важными эмоциями. Сегодня эти исторические площадки триумфально возвращают себе былую роль, превращаясь в живые культурные пространства, где проходят концерты, фестивали и показы главных спортивных событий года. Просмотр футбольного матча в окружении руин древних цивилизаций дарит путешественникам ни с чем не сравнимый опыт, в котором современные эмоции безупречно переплетаются с вечным величием культурного наследия Турции.

Атмосфера ЧМ полностью заполнила древний амфитеатр, рассчитанный на 4000 мест, собрав аншлаг из желающих стать частью этого исторического момента. Поскольку все каменные скамьи были заняты задолго до свистка, многие зрители приходили со своими складными стульями, чтобы не пропустить игру. Антифеллос, когда-то бывший важнейшим портовым городом Ликийского союза, стал идеальной сценой для праздника футбола: его древние каменные ярусы, обращенные к бескрайним бирюзовым водам Средиземного моря, создали незабываемый антураж.

Подобные трансляции будут проходить по всей Турции на протяжении всего Чемпионата мира, объединяя местных жителей и туристов общей страстью к футболу. Если во время вашего отпуска вы окажетесь неподалеку от таких фан-зон, обязательно загляните туда, чтобы разделить радость побед с темпераментными турецкими болельщиками и прочувствовать уникальную атмосферу мундиаля.

И не забудьте проверить расписание трансляций в других античных городах поблизости!

///nCa, 23 June 2026 (in cooperation with the Embassy of Türkiye to Turkmenistan)