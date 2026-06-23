Туркменистан и Азербайджан выводят стратегическое партнерство на новый уровень в ходе государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова

Государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан стал знаковым событием в современной истории отношений между двумя каспийскими соседями. Итогом визита стало подписание широкого пакета соглашений, запуск новых транспортных и морских инициатив, а также твердое подтверждение стратегического партнерства между Ашхабадом и Баку.

В ходе переговоров, которые провел Президент Ильхам Алиев в Баку, была подчеркнута растущая значимость сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджаном в период, когда Каспийский регион играет все более весомую роль в евразийских транспортных, энергетических и торговых сетях.

Политический диалог на высшем уровне

После официальной церемонии встречи в Баку Президенты Сердар Бердымухамедов и Ильхам Алиев провели переговоры в формате «один на один» и в расширенном составе. В ходе встреч обсуждались политические отношения, торговля, транспорт, энергетика, сотрудничество в таможенной сфере, гуманитарные связи и региональная повестка дня.

Лидеры двух стран подписали Совместное заявление, которое подтвердило дружественный и братский характер двусторонних отношений, а также выразило стремление к расширению взаимодействия во многих секторах.

Президент Бердымухамедов также почтил память Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и посетил Парк Победы. Азербайджанские СМИ охарактеризовали эти жесты как отражение особого характера отношений между двумя странами.

Широкий пакет соглашений

Если в первоначальных сообщениях речь шла об ограниченном числе меморандумов, то последующие публикации в азербайджанской прессе показали, что по итогам визита был выработан значительно более широкий пакет соглашений и документов о сотрудничестве.

Подписанные документы охватывают следующие сферы:

Обмен таможенной информацией и таможенная статистика;

Сотрудничество между министерствами иностранных дел на 2026–2029 годы;

Торгово-экономическое сотрудничество;

Промышленное сотрудничество на 2026–2028 годы;

Сотрудничество в сфере энергетики;

Сотрудничество в области сельского хозяйства;

Взаимодействие между центральными банками и финансовыми институтами;

Продовольственная безопасность;

Здравоохранение;

Труд и социальная защита;

Спорт и молодежная политика.

Многообразие подписанных соглашений демонстрирует, что Туркменистан и Азербайджан выходят за рамки взаимодействия в отдельных секторах и движутся к более институционализированному стратегическому партнерству, охватывающему как экономическую, так и социальную сферы.

Танкер «Достлуг»: символ новой эпохи

Наиболее заметным практическим итогом визита стала презентация Туркменистану нового нефтеналивного танкера «Достлуг» («Дружба»).

Церемония прошла в режиме онлайн с участием обоих президентов и привлекла значительное внимание азербайджанских средств массовой информации.

Судно, построенное на Бакинском судостроительном заводе, представляет собой практический вклад в модернизацию морского флота Туркменистана и одновременно демонстрирует растущие судостроительные возможности Азербайджана.

Название «Достлуг» имеет особое значение.

Точно так же называется морская углеводородная структура в Каспийском море, которую Азербайджан и Туркменистан осваивают совместно. Это месторождение стало символом примирения и сотрудничества после долгих лет, в течение которых разное видение морских границ осложняло освоение некоторых каспийских ресурсов.

Сегодня слово «Достлуг» превратилось в мощный символ трансформации азербайджано-туркменских отношений — от простого сосуществования к активному стратегическому взаимодействию.

Расширение морского сотрудничества на Каспии

Прибытие туркменского судна в Азербайджан в ходе визита еще раз подчеркнуло растущее морское взаимодействие между двумя странами.

Азербайджанские наблюдатели отметили, что сотрудничество в сфере судоходства становится одной из ключевых опор двусторонних отношений. Порты Туркменбаши и Баку играют все более важную роль в качестве компонентов транскаспийских грузовых маршрутов, связывающих Центральную Азию с Южным Кавказом, Турцией и Европой.

Ожидается, что расширение морского сотрудничества внесет прямой вклад в увеличение грузопотоков через Каспийское море и повышение эффективности региональных логистических цепочек.

Измерение Срединного коридора

Важной темой в аналитических материалах азербайджанских СМИ, посвященных визиту, стала стратегическая значимость Срединного коридора, также известного как Транскаспийский международный транспортный маршрут.

И Азербайджан, и Туркменистан занимают ключевые позиции на этом маршруте, который связывает Китай и Центральную Азию с европейскими рынками через Каспийское море, Южный Кавказ и Турцию.

Ожидается, что соглашения, подписанные в ходе визита — особенно в области модернизации таможни, упрощения процедур торговли и сотрудничества в сфере транспорта, — укрепят конкурентоспособность этого коридора.

На фоне продолжающейся трансформации мировых торговых потоков обе страны все чаще видят друг в друге ключевых партнеров по развитию альтернативной евразийской транспортной архитектуры.

Энергетическое сотрудничество остается центральным элементом

Хотя в ходе визита не было объявлено о крупных новых энергетических соглашениях, азербайджанские масс-медиа подчеркнули, что энергетика остается одним из наиболее прочных фундаментов двусторонних отношений.

Особое внимание было уделено совместной разработке месторождения «Достлуг» в Каспийском море, которое повсеместно рассматривается как модель успешного взаимодействия между двумя странами.

Аналитики в Азербайджане также увязывают укрепление отношений с более широкими дискуссиями о будущих транскаспийских энергетических связях и возможности расширения маршрутов, по которым туркменские энергоресурсы могли бы поступать на международные рынки.

В данном контексте визит укрепил понимание того, что Туркменистан и Азербайджан становятся все более важными партнерами в меняющейся энергетической географии Каспийского региона.

От добрых соседей к стратегическим партнерам

Значимость состоявшегося визита выходит далеко за рамки документов, подписанных в Баку.

За последние годы контакты между двумя странами неуклонно активизировались благодаря встречам президентов, межпарламентским обменам, министерским консультациям, транспортным инициативам, культурным программам и проектам экономического сотрудничества.

Государственный визит продемонстрировал, что сейчас оба правительства стремятся институционализировать этот импульс и превратить его в долгосрочное стратегическое партнерство.

Сочетание политического доверия, расширения торговли, растущего морского сотрудничества, таможенной интеграции и взаимной заинтересованности в региональной взаимосвязанности создало прочный фундамент для будущего взаимодействия.

Взгляд в будущее

Итоги государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова свидетельствуют о том, что Туркменистан и Азербайджан вступают в новый этап отношений, который характеризуется практической интеграцией, а не только символическим сотрудничеством.

Совместное заявление, обширный пакет соглашений, передача танкера «Достлуг», а также акцент на транспортной и морской взаимосвязанности в совокупности указывают на партнерство, которое приобретает все более весомое значение для Каспийского и более широкого Евразийского регионов.

Для обеих стран этот визит знаменует собой не просто очередной дипломатический обмен, а стратегическую инвестицию в формирование более взаимосвязанного каспийского пространства и усиление их роли в формирующейся архитектуре евразийского сотрудничества в сфере торговли, транспорта и энергетики. /// nCa, 23 июня 2026 г.