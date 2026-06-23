ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХ ЛЕГЕНД: ОТКРЫВАЯ ТАЙНЫ ДРЕВНЕЙ ТРОИ

От бессмертных строк гомеровских «Илиады» и «Одиссеи» до масштабных голливудских экранизаций и экспозиций ведущих музеев планеты — история Трои на протяжении веков продолжает будоражить воображение людей на всех континентах.

Расположенный в регионе Северной Эгеиды и внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, этот легендарный город является не просто молчаливым свидетелем ушедших эпох, но и неиссякаемым источником вдохновения для мировой литературы, искусства и науки. Сегодня великое наследие Трои открывается миру с новой стороны благодаря крупным международным проектам.

Настоящим культурным триумфом этого года стала выставка троянских артефактов в римском Колизее, открывшаяся 11 июня. Этот грандиозный проект объединил 221 шедевр из 19 музеев Турции (включая отмеченный наградами Музей Трои в Чанаккале) и 80 экспонатов из собраний Италии, причем 50 турецких артефактов итальянская публика увидела впервые. Экспозиция в сердце Рима привлекла колоссальное внимание мировой прессы и в очередной раз подтвердила статус Трои как всемирного достояния.

Культурная и научная миссия продолжается и в других странах: вслед за успешной конференцией в Турецком доме (Turkish House) в Нью-Йорке, эстафету принимают Нидерланды. Здесь 28 июня откроется уникальная фотовыставка в Институте Юнуса Эмре в Амстердаме, а 29 июня в Лейденском университете выступит профессор Рюстем Аслан — главный археолог троянской экспедиции. Однако мировые выставки — лишь интригующее предисловие. Чтобы по-настоящему разгадать тайну великого города, Турция приглашает путешественников лично посетить археологическую зону Трои, расположенную всего в 30 километрах от центра города Чанаккале.

Синергия природы, истории и мифа: Чанаккале

Город Чанаккале, уютно расположившийся у северных ворот Эгейского моря — прямо у входа в стратегический пролив Дарданеллы, — представляет собой уникальный приморский оазис. Здесь есть всё для идеального отдыха: залитые солнцем пляжи, отличные условия для водных видов спорта, живописные кемпинги, веломаршруты и уединенные винодельни.

Гости региона могут прикоснуться к драматической истории ХХ века, посетив мемориалы битвы при Чанаккале (Галлиполийская кампания Первой мировой войны), или совершить погружение к затонувшим военным кораблям. Любителей природы ждут изумрудные склоны легендарной горы Ида (Каз-Даглары), кристальные воды Ассоса и умиротворяющая островная атмосфера Бозджаада и Гёкчеада. И все же главной жемчужиной провинции остается Троя, а огромный деревянный конь, установленный на набережной в центре Чанаккале, служит символическим порталом в этот мир мифов и загадок.

Троя: 5000 лет непрерывной истории

Расположенная у деревни Тевфикие, Троя вошла в мировую историю прежде всего как город, вдохновивший Гомера на создание «Илиады». Но хотя Троянская война и увековечила это место в памяти человечества, задолго до воспетых поэтом событий здесь кипела жизнь. Сегодня археологический комплекс ЮНЕСКО демонстрирует более 10 культурных слоев, отражающих 5000 лет непрерывной истории — от эпохи ранней бронзы до византийского периода.

У входа в цитадель гостей встречает монументальный деревянный Троянский конь. Начав свой путь отсюда, вы сможете прогуляться вдоль прекрасно сохранившихся крепостных стен и мощеных улиц, по которым, возможно, когда-то ступала нога Ахилла или Гектора.

Интересно, что история Трои тесно переплетена и с происхождением Римской империи через предание об Энее. Согласно Вергилию, после падения родного города троянский царевич Эней отправился в опасное плавание на поиски «Новой Трои». Пройдя по пути, который сегодня официально признан Советом Европы культурным маршрутом «Тропа Энея», анатолийский принц достиг берегов Лациума, где его далекие потомки в 753 году до н.э. основали Рим. Видеть воочию руины поселения, давшего корни всей западной литературе — от мощных бастионов бронзового века до римского Одеона и Булевтерия (здания городского совета), — это бесценный опыт для любого путешественника.

Музей Трои: интерактивное погружение в прошлое

Визит в Трою будет неполным без посещения ультрасовременного Музея Трои, расположенного прямо у входа в археологическую зону. Это архитектурный шедевр, удостоенный престижных международных наград, который предлагает гостям интерактивное путешествие во времени. На трех этажах музея с помощью современных мультимедийных технологий, диорам и проекций воссоздана многовековая хронология города, позволяя увидеть бесценные сокровища, поднятые в ходе раскопок, в контексте их эпохи.

Полезные советы для планирования поездки:

Как добраться: Из аэропорта Стамбула в Чанаккале выполняются регулярные ежедневные авиарейсы. Также до Трои можно легко доехать из Стамбула на автомобиле — живописная дорога займет всего несколько часов благодаря мосту «Чанаккале 1915».

Где остановиться: В самом Чанаккале доступен широкий выбор жилья: от современных отелей мировых сетей до уютных бутик-резиденций. Для более аутентичного погружения можно выбрать семейные пансионы в самой деревне Тевфикие — ближайшем к раскопкам поселении, славящемся своим гостеприимством.

Чем заняться: Древняя Троя является важной частью Троянского винного маршрута. Этот путь, тянущийся от Галлиполийского полуострова через Эджеабат и Трою к колоритному острову Бозджаада, предлагает ближе познакомиться с многовековыми традициями местного виноделия.

Что попробовать: Гастрономическая карта Чанаккале идеально дополняет местные вина. Обязательно попробуйте знаменитый сыр Эзине, эгейские закуски с местным оливковым маслом и, конечно же, свежайшие морепродукты — особенно знаменитые сардины, выловленные в водах Дарданелл и залива Сарос.

///nCa, 23 June 2026 (in cooperation with the Embassy of Türkiye to Turkmenistan)