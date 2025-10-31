Туркменистан и Турция делятся передовым опытом в области защиты прав ребёнка

31 октября 2025 года, Ашхабад. Омбудсмен Туркменистана совместно с ЮНИСЕФ на протяжении недели провели учебный семинар, посвящённый продвижению и защите прав детей. Во время занятий, проходивших с 27 по 30 октября, особое внимание было уделено вопросам повышения потенциала в области защиты детей, усилению контроля за соблюдением их прав, рассмотрению жалоб и проведению расследований по ним с применением практических подходов.

Учебный семинар проводили специалисты по правам ребёнка и социальной поддержке из Института Омбудсмена Турецкой Республики. Эксперты поделились эффективными инструментами, нормативными практическими методами и лучшими примерами, которые помогут совершенствовать систему защиты детей в Туркменистане. Участники семинара обсудили, как сделать механизмы подачи жалоб более доступными и удобными для детей, как обеспечить конфиденциальность информации, а также как усилить межведомственное сотрудничество в случаях нарушения прав ребёнка.

«Этот семинар стал важным результатом сотрудничества между Институтом Омбудсмена Туркменистана и Институтом Омбудсмена Турецкой Республики. Основы этого партнёрства были заложены во время учебно-ознакомительной поездки делегации под руководством Омбудсмена Туркменистана в Турцию в мае 2025 года при поддержке ЮНИСЕФ. Мы продолжим уделять внимание обмену опытом и развитию сотрудничества в области образования между ответственными структурами, чтобы обеспечить полную защиту и продвижение прав каждого ребёнка», — отметила исполняющая обязанности Представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане Майке Бейкер.

В рамках программы семинара была проведена отдельная сессия для специалистов по социальной работе Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана. Эти специалисты являются работниками переднего звена, которые напрямую взаимодействуют с уязвимыми группами населения и семьями, нуждающимися в социальных услугах.



На сессии были обсуждены вопросы важности роли социальных работников в выявлении, направлении и поддержке людей, нуждающихся в социальной помощи, включая детей. Также было отмечено, что несмотря на трудности, с которыми сталкиваются специалисты по социальной работе в повседневной деятельности, правильный подход и сотрудничество позволяют достигать значительных положительных результатов. Участники подчеркнули, что тесное взаимодействие между Аппаратом Омбудсмена и поставщиками социальных услуг имеет важное значение для обеспечения того, чтобы каждый ребёнок рос в безопасной, поддерживающей и внимательной среде.

«Эта инициатива стала важным шагом в дальнейшем совершенствовании системы защиты детей и обеспечении прав каждого ребёнка в Туркменистане. Ознакомление с опытом наших турецких коллег, а также тесное сотрудничество со специалистами по социальной работе и другими партнёрами помогает нам сделать механизмы подачи жалоб более доступными, удобными и эффективными для детей. Сотрудничество и обмен опытом способствуют лучшей защите детей и реагированию на их потребности. Мы продолжим работать, чтобы каждый ребёнок рос, чувствуя себя в безопасности и под защитой», — подчеркнула Омбудсмен Туркменистана Яздурсун Гурбаназарова.

ЮНИСЕФ продолжит поддерживать Правительство Туркменистана в выполнении международных обязательств в рамках Конвенции о правах ребёнка, в реализации Национального плана действий по реализации прав детей на 2023–2028 годы, а также в достижении Целей устойчивого развития. Эта работа включает укрепление системы защиты детей, совершенствование деятельности учреждений, работающих в этой сфере, а также развитие обмена опытом и внедрение основанных на фактических данных подходов для обеспечения того, чтобы каждый ребёнок рос в безопасной, защищённой и благоприятной среде. ///nCa, 31 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)