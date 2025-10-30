Два десятилетия “зеленого” прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Чэнь Цзыци, корреспондент CGTN

АТЭС способствует устойчивому росту в Азиатско-Тихоокеанском регионе. [Фото: VCG]

В течение последних двух десятилетий АТЭС, форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, менял подход Азиатско-Тихоокеанского региона к экономическому росту. С момента принятия Декларации лидеров в Гонолулу в 2011 году АТЭС поставила “зеленый рост” в центр своей повестки дня, продемонстрировав, что прогресс и экологическая устойчивость не должны противоречить друг другу.

Энергетика: краеугольный камень зеленой трансформации АТЭС

Энергетика лежит в основе этих преобразований. Повышение энергоэффективности, являющееся основой как экономического роста, так и защиты окружающей среды, стало центральным элементом коллективных обязательств АТЭС.

В 2011 году страны АТЭС договорились снизить энергоемкость, количество энергии, используемой на единицу ВВП, до 45% к 2035 году по сравнению с уровнем 2005 года.

Достигнут значительный прогресс. Согласно Энергетическому обзору АТЭС за 2025 год, регион находится на пути к достижению целевого показателя в 45% к 2032 году, что на три года раньше запланированного срока. Сегодня на долю экономик АТЭС приходится около 56% мирового спроса на энергию и 60% выбросов CO₂. Несмотря на такие проблемы, как восстановление энергопотребления после пандемии и сбои на мировом рынке, коллективные усилия региона уже позволили избежать миллиардов тонн выбросов и сэкономить триллионы долларов на расходах на энергоносители.

Стремление Китая сократить выбросы углекислого газа

Фотоэлектрическая электростанция у побережья Чжанпу, провинция Фуцзянь, Китай [Фото: VCG]

Переход Китая к “зеленой” экономике сделал его важной движущей силой в более широком контексте устойчивого развития АТЭС. По данным Государственного совета Китая, потребление энергии в расчете на единицу ВВП в стране сократилось на 11,6% в период с 2021 по 2024 год, что эквивалентно сокращению выбросов CO₂ примерно на 1,1 миллиарда тонн, или почти половине ежегодных выбросов Европейского союза.

Наряду с повышением эффективности промышленности, свою роль играют и природные экосистемы. По данным Национального управления лесного хозяйства и пастбищных угодий, объем лесных ресурсов в Китае превысил 20 миллиардов кубометров. Эти природные поглотители углерода поглощают около 1,2 миллиарда тонн CO₂ в год, что составляет около 3% мировых выбросов.

Опираясь на эти два направления – повышение эффективности и восстановление экосистем, Китай также изучает экологически чистые энергетические технологии следующего поколения, чтобы снизить свою зависимость от ископаемого топлива.

Одним из примеров является “зеленый водород”. Китай достиг важного рубежа в области “зеленого водорода”, запустив свой первый крупномасштабный проект с годовой производительностью более 10 000 тонн. Это согласуется с тем, что в прошлом году АТЭС определила экологически чистый водород в качестве потенциального ключевого фактора перехода региона к низкоуглеродной экономике.

Хранилище водорода в префектуре Аксу, Синьцзян [Фото: VCG]

С июня 2023 года в префектуре Аксу в Синьцзяне начал свою работу завод по производству экологически чистого водорода. На сегодняшний день здесь произведено более 14 900 тонн водорода, и ожидается, что проект позволит сократить выбросы CO₂ примерно на 485 000 тонн в год.

Наряду с общенациональными усилиями по повышению энергоэффективности и восстановлению экосистем, такие достижения демонстрируют непрерывный прогресс Китая в переходе к “зеленой” экономике и служат моделью для других стран АТЭС, изучающих возобновляемые источники энергии.

Обеспечение региона энергией: роль Китая в обеспечении устойчивого развития АТЭС.

Лидерство Китая в области экологически чистой энергетики выходит далеко за пределы его границ. От трансграничных гидроэлектростанций до инновационных проектов по хранению энергии – усилия Китая способствуют устойчивому развитию во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Китай имеет долгую историю развития гидроэнергетики, в 2023 году страна выработала около 1226 тераватт-часов гидроэлектроэнергии. По данным британского финансового и делового издания International Banker, этот показатель примерно в три раза превышает показатели Бразилии или Канады по отдельности, что делает Китай крупнейшим в мире производителем гидроэнергии.

Опираясь на это лидерство, Китай наладил взаимоподключение энергосистем со странами региона Ланцанг-Меконг, включая Вьетнам, Лаос, Мьянму, Таиланд и Камбоджу. Около 90% электроэнергии, передаваемой по этим сетям, поступает из возобновляемых источников, в первую очередь из гидроэнергетики. Результат: повышение энергетической безопасности, снижение зависимости от ископаемого топлива и сокращение выбросов углекислого газа через границы.

Влияние Китая также распространяется на региональные системы хранения экологически чистой энергии. В 2022 году Сингапур ввел в эксплуатацию крупномасштабную систему хранения энергии на острове Джуронг, построенную китайскими компаниями.

Завершенный за три года до намеченного на 2025 год в Сингапуре показателя в 200 мегаватт накопительной мощности, проект повышает стабильность электросетей и надежность поставок возобновляемой энергии. В пасмурную или дождливую погоду система высвобождает накопленную электроэнергию для стабилизации колебаний в электросети, а ее литий-железо-фосфатные батареи обеспечивают безопасное и экологически чистое решение, подходящее для плотной городской среды Сингапура.

“Зеленое” сотрудничество экономик АТЭС доказало, что экономический рост и устойчивость не обязательно должны идти в противоположных направлениях. Усилия Китая по переходу к “зеленой” экономике, а также его поддержка соседних стран показывают, как прогресс одной страны может способствовать более широкой региональной устойчивости. Сочетая внутренние достижения с региональным сотрудничеством, эти усилия прокладывают путь к низкоуглеродному, устойчивому и процветающему Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Поскольку страны АТЭС продолжают сотрудничать в области экологически чистой энергетики, технологий и инноваций, они вступают в лучшее будущее, где экономический рост действительно работает на благо планеты, а не против нее. /// nCa, 30 октября 2025 г.