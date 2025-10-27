Эта песня для неудержимой Нарине

Тарик Саиди

В мире, который часто погряз в бюрократии и масштабных дискуссиях, именно люди на местах действительно могут что-то изменить — те, кто, засучив рукава, воплощают идеи в жизнь, которые влияют на жизнь людей.

И если есть кто-то, кто воплощает этот дух, то это Нарине Саакян, постоянный представитель ПРООН в Туркменистане. Я знаю Нарине с тех пор, как она впервые начала работать здесь более десяти лет назад, когда она была заместителем главы ПРООН, и уже тогда она была сильной натурой — обаятельной, проницательной и всецело преданной делу улучшения жизни людей.

Теперь, наблюдая, как она ведет с еще большей энергией и дальновидностью, я не могу не снять шляпу (если, конечно, я когда-нибудь буду носить шляпу). — Это для тебя, Нарине.

Приведем лишь один пример из десятков инициатив, которые она возглавила за время своего пребывания на этом посту: марафоны, организованные ПРООН во всех пяти областях Туркменистана в ознаменование 80-летия ООН. Речь шла не просто о том, чтобы заставить людей зашнуровать кроссовки и бежать; это был умный способ сплотить сообщества вокруг чего-то большего – сохранения и устойчивого управления земельными ресурсами и ценными экосистемами в бассейне Аральского моря.

Финансируемые Глобальным экологическим фондом и организованные в партнерстве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, эти мероприятия привлекли молодое поколение, показав им, как они могут участвовать в решении экологических проблем, которые уже много лет беспокоят регион.

Сотни людей вышли на улицы, отстаивая ЦУР, доказывая, что устойчивое развитие – это действительно марафон, а не спринт. И Нарине была рядом, отстаивая все это со своим фирменным энтузиазмом.

Затем она совершает практические визиты к женщинам, участвующим в проекте ПРООН “Аральское море”, таким как члены инициативной группы пчеловодов. Это герои повседневной жизни, которые создают устойчивые к изменению климата средства к существованию, превращая бесплодные проблемы в приятные возможности с помощью пчеловодства и других инновационных подходов.

Видя, как Нарине общается с ними, слушает их истории и рассказывает об их успехах, становится ясно, как ее четкое видение связывает глобальные цели с местными реалиями. Она не просто руководит проектами; она вселяет надежду и жизнестойкость в сообщества, которые больше всего в этом нуждаются.

Что меня больше всего поражает, так это то, что сейчас Нарине еще более энергична, чем в первые дни своего пребывания здесь. Тогда ее вклад был замечательным — налаживание партнерских отношений, содействие развитию человеческого потенциала и умение изящно ориентироваться в сложных ландшафтах.

Но сегодня? Ее невозможно остановить, она вкладывает в каждое начинание свежую энергию и преданность делу. Это действительно вдохновляет, особенно когда мы видим, что ее работа приносит пользу людям во всех уголках Туркменистана.

Конечно, история Нарине – это часть более широкой картины самой ООН. В то время как Совет Безопасности отчаянно нуждается в реструктуризации, а Генеральная Ассамблея иногда напоминает дискуссионный клуб с высокими ставками, настоящее волшебство происходит благодаря таким учреждениям, как ПРООН, ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, ЮНФПА и многим другим.

Эти люди работают ежедневно, принося искреннюю надежду и внося свой вклад в улучшение жизни людей по всему миру — от оказания помощи при стихийных бедствиях до образования, здравоохранения и защиты окружающей среды.

И давайте не будем забывать, что огромная часть их успеха зависит от местных команд, которые служат институциональной памятью, – это те, кто знает местность лучше, чем кто-либо другой.

Возьмем, к примеру, Джахан Сапармаммедову — она работает в ПРООН в Туркменистане почти столько же, сколько я работаю здесь в качестве иностранного журналиста, то есть уже 27 лет. Ее неустанная работа в сфере коммуникаций и за ее пределами не дает сбоев, гарантируя, что инициативы не просто будут успешными, но и продолжительными.

Мы выражаем огромную благодарность этим местным сотрудникам ООН и других международных организаций — их энергия, опыт и абсолютная преданность делу позволяют совершать невозможное на местах.

Стоит также отметить долголетие ООН. И вот мы отмечаем 80-летие этой поистине международной организации, в то время как ее предшественница, Лига Наций, прекратила свое существование всего через 26 лет. Эта стойкость многое говорит о способности ООН приспосабливаться и приверженности делу улучшения мира, даже несмотря на недостатки.

Итак, поднимем бокал за тебя, Нарине, — твой неустанный напор, твое обаяние и непоколебимое видение освещают путь многим. И это призыв ко всем другим высококвалифицированным, преданным своему делу руководителям, возглавляющим страновые офисы по всему миру: продолжайте работать, потому что в этом расколотом мире именно вы восстанавливаете надежду. /// nCa, 27 октября 2025 г.