ЮНФПА провел онлайн-тренинг по обновлению клинических протоколов для врачей акушер-гинекологов

Ашхабад, 23 октября 2025 г. – В рамках реализации Страновой программы ЮНФПА на период 2021-2025 годы Представительство Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане провело онлайн-тренинг для национальных врачей акушер-гинекологов. Тренинг, состоявшийся с 21 по 23 октября 2025 года, был направлен на повышение национального потенциала в обновлении и выполнении клинических протоколов по акушерству и гинекологии. Обучение провел международный консультант ЮНФПА г-н Стелиан Ходорогеа.

В ходе трехдневного тренинга специалисты освоили научно обоснованные подходы к ведению беременности и родов. В частности, обсуждались методы подтверждения срока беременности и диагностика патологической беременности, научно обоснованное ведение повторного выкидыша и эффективность прогестерона. Участники также изучили оценку и лечение послеродовых кровотечений, инфузионно-трансфузионную терапию, а также вопросы профилактики и скрининга при ограничении роста плода.

Кроме того, в рамках миссии г-на Ходорогеа были проведены две предварительные онлайн-встречи (22 и 24 сентября) с национальными специалистами для обсуждения актуальных вопросов и координации обновления клинических протоколов. Данные мероприятия являются частью многолетнего сотрудничества ЮНФПА с Правительством Туркменистана, направленного на укрепление национальной системы здравоохранения и снижение материнской и младенческой смертности.

Стелиан Ходорогеа является доцентом кафедры акушерства и гинекологии Государственного университета медицины и фармации Молдовы. Его профессиональный опыт составляет более 25 лет в области преподавания и клинической практики в акушерстве и гинекологии, включая работу в крупном родильном доме в Кишиневе. Он является автором более 80 научных публикаций, посвященных актуальным вопросам охраны репродуктивного здоровья. ///nCa, 24 октября 2025 (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)