ПРООН и партнеры обсудили вопросы локализации ЦУР в Туркменистане

Ашхабад, 23 октября 2025 года: В рамках совместного проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Министерства финансов и экономики Туркменистана «Платформа для реализации Целей устойчивого развития, фаза III» стартовал двухдневный семинар-тренинг, посвященный вопросам локализации Целей устойчивого развития (ЦУР). Мероприятие проходит с 23 по 24 октября 2025 года в г. Ашхабаде.

В работе семинара приняли участие представители Меджлиса Туркменистана, министерств и ведомств страны, хякимликов г. Ашхабада, г. Аркадага и Ахалского велаята, а также научных кругов, общественных организаций, частного сектора и молодых послов ЦУР.

Цель семинара – укрепление национального потенциала и повышение осведомленности о процессе локализации ЦУР в Туркменистане. Участники ознакомились с успешными практиками и передовым опытом, методологическими подходами к локализации ЦУР, а также обсудили перечень индикаторов, предлагаемых для отслеживания прогресса реализации ЦУР в регионах страны.

Семинар был организован с участием международного эксперта ПРООН Бакытгуль Хамбар, которая отметила: “Эффективность реализации Повестки дня до 2030 года в значительной степени зависит от успешной локализации Целей устойчивого развития. Адаптация ЦУР на местном уровне играет ключевую роль в формировании надежной системы мониторинга, обеспечивающей объективную оценку прогресса и подотчётность на региональном уровне.” ///nCa, 23 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)