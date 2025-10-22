В Ашхабаде состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню узбекского языка

21 октября в городе Ашхабаде в Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню узбекского языка, организованное в сотрудничестве с Посольством Республики Узбекистан в Туркменистане.

В мероприятии приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты института, Послы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и Турции, представители дипломатического корпуса, общественности и средств массовой информации.

На церемонии открытия с приветственными речами выступили ректор Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади Максат Чариев и Посол Республики Узбекистан в Туркменистане Равшанбек Алимов. В своих выступлениях они подчеркнули неоценимую роль родного языка в формировании личности, духовного мира и национального самосознания человека, отметив, что сохранение и развитие языка тесно связано с ростом и процветанием нации.

Отмечалось, что узбекский язык имеет многовековую историю, богатое литературное наследие, а современный узбекский язык, развиваясь на этих исторических основах, стал живым выражением независимого развития Узбекистана.

Было подчеркнуто, что принятие 21 октября 1989 года Закона «О государственном языке» и широкое празднование с 2020 года Дня узбекского языка способствуют дальнейшему укреплению его статуса и повышению общественного уважения к родному языку.

В выступлениях также отмечалась близость узбекского и туркменского языков, их общие корни и исторические связи. Схожесть в лексике и грамматике была названа ярким свидетельством вековой дружбы и культурной общности двух братских народов.

Особо подчеркивалось, что благодаря инициативам и усилиям лидеров двух государств – Узбекистана и Туркменистана – отношения дружбы и всестороннее сотрудничество между странами последовательно укрепляются и развиваются во всех направлениях.

Во время мероприятия студенты института прочли наизусть стихи выдающихся узбекских и туркменских поэтов – Алишера Навоий, Махтумкули Фраги, Абдуллы Арипова, Молланепеса, Эркина Вахидова, Довлетмаммета Азади, Зульфии и других, что стало живым воплощением духовного и культурного единства двух народов. Узбекские и туркменские песни и танцы, исполненные на сцене, придали празднику атмосферу радости и вдохновения.

В завершение мероприятия Посол Узбекистана выразил глубокую благодарность коллективу Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади, обратившись к студентам со словами:

«Сегодня вы вновь доказали, что узбекский и туркменский языки – это воплощение красоты, близости и духовной силы, объединяющей народы. Ваши стихи и танцы стали ярким свидетельством духовного родства и общей надежды наших народов на светлое будущее».

От имени Посольства Республики Узбекистан в Туркменистане активным участникам мероприятия были вручены памятные подарки, а библиотеке института был передан пятитомный «Толковый словарь узбекского языка» – ценный научный источник узбекского языкознания.

Данное мероприятие стало не только праздником в честь Дня узбекского языка, но и очередным шагом в укреплении культурного и духовного сотрудничества между двумя братскими народами – узбекским и туркменским. ///nCa, 22 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)