Президент Туркменистана поздравил участников международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана–2025»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравление участникам международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана–2025», которая пройдет в Ашхабаде с 22 по 24 октября.

В своём обращении глава государства подчеркнул, что ежегодный форум позволяет обсуждать приоритетные направления развития топливно-энергетического комплекса нашей страны, способы активизации взаимовыгодного партнёрства, а также современные методы внедрения новых технологий в нефтегазовую отрасль и модернизации производства.

По словам Президента, конференция и выставка предоставляют участникам возможность ознакомиться с инновациями, современными разработками и новыми проектами.

Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан, обладая колоссальными запасами углеводородных ресурсов, стремится использовать их в интересах как своей страны, так и всего региона и мира. Одним из приоритетов энергетической стратегии государства названы диверсификация экспортных возможностей, создание разветвлённой трубопроводной сети и укрепление логистического потенциала.

Особое внимание в послании уделено проекту газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), который, по словам главы государства, призван поддержать региональную энергетическую безопасность

Президент отметил, что крупнейшее газовое месторождение «Галкыныш» продолжает осваиваться на поэтапной и целевой основе за счёт иностранных инвестиций, ведутся работы и на морских блоках туркменского сектора Каспийского моря.

Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан успешно решает задачи по выявлению новых месторождений нефти и газового конденсата и увеличению их промышленных резервов, повышению эффективности геологоразведочных работ, ускоренному освоению нефтегазоносных пластов посредством привлечения иностранного капитала.

В ближайшие годы планируется ввод в строй новых промышленных комплексов, направленных на выпуск востребованной на мировых рынках продукции высокого качества.

В завершение Президент выразил уверенность, что 30-я международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана–2025» сыграет существенную роль в контексте обмена опытом и мнениями между отечественными специалистами и иностранными парт­нёрами, в наращивании широкого сотрудничества в будущем. ///nCa, 22 октября 2025 г.