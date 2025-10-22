Общий объем торговли природным газом между Туркменистаном и Китаем достиг 450 миллиардов кубометров, что придало мощный импульс экономическому и социальному развитию обеих стран, заявил на 30-й Международной конференции и выставке «Нефть и газ Туркменистана-2025» (OGT 2025), Чень Хуайлун, Генеральный директор компании центральной Азии головного офиса CNPC.

Чэнь Хуайлун отметил, что мировая энергетическая система стремительно движется к чистому и низкоуглеродному будущему, в котором природный газ играет незаменимую стержневую роль.

«Будучи одной из стран с богатейшими запасами природного газа в мире, Туркменистан обладает значительными преимуществами в удовлетворении растущего спроса на энергоносители… а также содействует странам в достижении их целей низкоуглеродного развития», – продолжил спикер.

Он подчеркнул, что активное расширение Туркменистаном каналов экспорта газа способствует энергетической поддержке региональных партнеров в достижении целей по снижению выбросов.

CNPC и Туркменистан добились впечатляющих результатов за последние 19 лет энергетического сотрудничества, начавшегося с подписания в 2007 году Соглашения о купле-продаже газа и Договора о разделе продукции по правобережью реки Амударьи.

Сотрудничество расширилось, охватывая разработку месторождений, торговлю, инженерное строительство, технические услуги, поставку оборудования, а также зеленое и низкоуглеродное развитие.

Нефтяные работы CNPC на Договорной территории «Багтыярлык» продолжают эффективно функционировать.

Расширение Сотрудничества по Четырем Ключевым Направлениям

В перспективе CNPC намерена углублять всестороннее энергетическое сотрудничество с Государственным концерном «Туркменгаз» и другими партнерами, реализуя консенсус, достигнутый главами двух государств, по следующим ключевым направлениям:

Укрепление Газовой Цепочки: Усиление и расширение сотрудничества по всей газовой цепочке, обеспечение стабильного производства, повышение газоотдачи и безопасности эксплуатации трубопроводов. Зеленая Трансформация и Декарбонизация: Ускорение перехода к зеленой энергетике, продвижение совместных исследований в области ВИЭ, водородной энергетики и сокращения выбросов метана. Это поможет Туркменистану оптимизировать энергетическую структуру и достичь целей по снижению выбросов углерода. Цифровизация Инфраструктуры: Углубление сотрудничества в области цифровизации, включая развитие интеллектуальных энергетических систем, цифровых трубопроводов и строительство интеллектуальных нефтяных месторождений, для повышения устойчивости и эффективности системы. Кадровая База: Укрепление сотрудничества в области подготовки высококвалифицированных энергетических специалистов для Туркменистана через такие механизмы, как «Мастерская Лу Бань», что заложит основу для долгосрочного партнерства.

«Находясь на новой исторической отправной точке, мы готовы работать вместе со всеми сторонами над повышением уровня сотрудничества… внося свой вклад, мудрость и силу, в создание более справедливой, толерантной и устойчивой глобальной системы управления энергетикой», – заключил Чэнь Хуайлун. ///nCa, 22 октября 2025 г.