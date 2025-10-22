OGT 2025: Азербайджан заявляет, что углеводороды не заменимы

В ходе своего выступления на Международной конференции «Нефть и Газ Туркменистана – OGT 2025» в Ашхабаде, заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов призвал к прагматичному и сбалансированному подходу в глобальной энергетической политике, подчеркнув, что традиционные углеводородные ресурсы остаются незаменимыми для обеспечения мировой энергетической безопасности.

Зейналов отметил, что уроки последних лет показали: энергетическую безопасность больше нельзя принимать как должное, и надежные поставки нефти и газа играют жизненно важную роль. Он предостерег от радикальных подходов к энергопереходу.

«Модель, которая полностью исключает углеводороды на данной стадии, нереалистична», — заявил заместитель министра. Он подчеркнул, что односторонний подход к энергопереходу может представлять серьезные риски для энергобезопасности.

Цифры говорят сами за себя

Чтобы обосновать эту позицию, О. Зейналов привел убедительные данные о доле традиционных ресурсов в мировом энергетическом балансе:

За последние 30 лет общая доля углеводородов в первичном энергетическом миксе изменилась всего лишь на 5 процентов.

Сегодня углеводороды обеспечивают 80% первичного потребления в США, 90% – в Китае и 70% – в Европейском союзе.

«Эта цифра говорит сама за себя. Альтернативные энергетические ресурсы не заменяют традиционные, они их дополняют», — заключил Зейналов.

В контексте этого сбалансированного подхода Азербайджан, по словам заместителя министра, выступает сегодня как стратегический поставщик газа в Европу и другие регионы.

Он подчеркнул, что природный газ станет «ключевой частью пазла» в будущем энергетическом миксе, поскольку он является наиболее чистым из ископаемых видов топлива.

Кроме того, Азербайджан активно развивает энергетическое сотрудничество в регионе, где Центральная Азия, Южный Кавказ и более широкий Каспийский регион трансформируются в единое геополитическое пространство. Для Азербайджана это включает традиционные партнерства с Туркменистаном, где остаются огромные возможности для развития углеводородных месторождений, совместного генерирования электроэнергии и ее доставки на мировые рынки. ///nCa, 22 октября 2025 г.