Ашхабад готовится принять 30-ю Международную конференцию и выставку «Нефть и газ Туркменистана – OGT 2025» с участием высокопоставленной делегации во главе с Его Превосходительством Саидом Мохаммедом Аль Тайером, председателем Emirates National Oil Company (ENOC) и Dragon Oil

22 октября в Ашхабаде состоится 30-я Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана – OGT 2025», которая объединит ведущих представителей мировой энергетической отрасли под девизом:

«Формируя будущее глобальной энергетики в Международный год мира и доверия — инновации, энергетический переход и стратегическое сотрудничество».

Батыр Аманов, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана, курирующий нефтегазовый сектор, откроет конференцию.Его Превосходительство Саид Мохаммед Аль Тайер, председатель Emirates National Oil Company (ENOC) и Dragon Oil, выступит с программной речью на церемонии открытия конференции на тему:

«Прочное партнёрство: уважая прошлое, укрепляя будущее».

В церемонии открытия примут участие министры, послы и руководители крупнейших международных компаний нефтегазовой отрасли.

Среди почётных участников церемонии открытия :

Его Превосходительство Журабек Мирзамахмудов, министр энергетики Республики Узбекистан; Орхан Зейналов, заместитель министра энергетики Республики Азербайджан; Андреа Стеgher, президент Международного газового союза (IGU); Мохаммед Джукрис Абдул Вахаб, исполнительный вице-президент компании PETRONAS; Валери Дюкро, исполнительный директор Global Gas Centre (GGC); и доктор Дэниел Ергин, вице-председатель S&P Global и председатель CERAWeek.

Компания Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd. вновь выступает в этом году Генеральным партнёром OGT 2025, подтверждая свой статус ключевого стратегического партнёра в энергетической отрасли Туркменистана.

На сегодняшний день для участия в OGT 2025 зарегистрировались более 1 400 делегатов из более чем 70 стран, а свыше 100 компаний-экспонентов представят свои новейшие технологии и инновационные решения на выставке OGT EXPO — крупнейшей и наиболее значимой энергетической экспозиции Туркменистана.

Подробная информация о спонсорах и полной программе конференции доступна на официальном сайте: www.ogt-turkmenistan.com