Узбекско-бельгийские отношения: доверие, прагматизм и перспективы нового этапа партнёрства

Политическое взаимодействие: стабильное партнёрство и взаимное уважение

Отношения между Республикой Узбекистан и Королевством Бельгия строятся на принципах взаимного уважения, равноправия и конструктивного диалога. Бельгия признала независимость Узбекистана 31 декабря 1991 года, а 10 марта 1992 года были установлены дипломатические отношения. В 1995 году в Брюсселе начало работу Посольство Узбекистана, а бельгийская сторона координирует сотрудничество через дипмиссию в Астане.

За последние восемь лет узбекско-бельгийское сотрудничество получило заметный импульс развития, укрепилось взаимное доверие и расширились направления практического взаимодействия. Регулярные обмены посланиями между Президентом Шавкатом Мирзиёевым и Королём бельгийцев Филиппом служат свидетельством взаимного уважения и стремления к укреплению дружеских связей.

Межрегиональное сотрудничество и гуманитарные связи

Межрегиональные контакты играют важную роль в развитии узбекско-бельгийских отношений. Ташкент поддерживает побратимские связи с городом Кортрейк, а Самарканд – с Льежем. Такие партнёрства открывают возможности для обмена опытом в области городской инфраструктуры, инноваций, экологии и культурных программ.

Символом уважения и исторической взаимосвязи стал установленный в Кортрейке бюст Абу Али ибн Сино, ставший своеобразным мостом между Востоком и Европой. Подобные культурно-гуманитарные проекты усиливают взаимопонимание между народами и способствуют укреплению позитивного образа Узбекистана на европейском континенте.

Торгово-экономическое сотрудничество: растущие возможности и новые направления

Динамика товарооборота и инвестиционный интерес

Бельгия является одним из наиболее активных экономических партнёров Узбекистана в Европейском союзе. Между странами действует режим наибольшего благоприятствования, а объёмы торговли демонстрируют устойчивый рост – с $70 млн в 2020 году до $212,7 млн в 2024 году. Cтруктура двустороннего обмена остаётся сбалансированной, отражая диверсификацию поставок и взаимный интерес бизнеса.

Экспорт Узбекистана в Бельгию включает промышленные и продовольственные товары, текстиль, химическую продукцию, строительные материалы и услуги. Основу импорта составляют оборудование, комплектующие, фармацевтическая продукция, химикаты и драгоценные металлы.

На сегодняшний день в Узбекистане работают 16 предприятий с бельгийским капиталом, включая “Picanol”, “Van de Wiele”, “Gosselin Caucasus & Central Asia”, “Aatko Carpets” и “Intraco”. Эти компании активно участвуют в модернизации текстильных производств, развитии логистики, сельского хозяйства и пищевой промышленности. Их деятельность способствует внедрению новых технологий, повышению качества продукции и созданию рабочих мест.

Отраслевое взаимодействие и технологическое партнёрство

Особое значение приобретает промышленно-технологическая кооперация. Бельгийские компании известны высоким уровнем инженерных решений в сфере машиностроения, ткацкого оборудования, химии и переработки. Поставки современных ткацких станков Picanol и Van de Wiele стали важным элементом модернизации узбекского текстильного кластера, что позволило повысить производительность и экспортный потенциал отрасли.

Перспективным направлением сотрудничества является зелёная экономика. Бельгийская сторона проявляет интерес к участию в проектах по повышению энергоэффективности, переработке отходов и развитию возобновляемых источников энергии. Ведётся диалог по возможному привлечению бельгийских технологий в проекты «умных городов», водоподготовки и устойчивого агропроизводства.

Бизнес-миссии и новые платформы сотрудничества

В мае 2024 года в Узбекистане прошла бизнес-миссия 17 бельгийских компаний, представленных в сферах фармацевтики, сельского хозяйства, пищевой промышленности, ИТ и экотехнологий. В ходе визита состоялись встречи в форматах B2B и B2G, презентации инвестиционного потенциала регионов, а также обсуждение возможностей для локализации совместных производств.

В том же году в Ташкенте была открыта Торговая палата Бенилюкс, объединившая деловые круги Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Её деятельность направлена на поддержку инвесторов, организацию бизнес-форумов, роуд-шоу и участие в отраслевых выставках. Палата стала новым каналом коммуникации между частным сектором и государственными структурами двух стран.

Регулярные деловые контакты поддерживаются с агентствами AWEX, FIT и Hub.Brussels. Совместно стороны прорабатывают проекты в области цифровизации производственных процессов, биотехнологий, переработки сельхозсырья и логистики.

Инвестиционные и инфраструктурные перспективы

Узбекистан рассматривает Бельгию как важного партнёра в реализации крупных инфраструктурных проектов. Бельгийские компании имеют опыт в строительстве промышленных и транспортных объектов, управлении портами и складскими комплексами, что представляет интерес для узбекской программы индустриализации и модернизации транспортной системы.

В числе приоритетных направлений – фармацевтика, где бельгийские производители обладают мировыми компетенциями; агропромышленность, включая внедрение технологий точного земледелия; и пищевая переработка, где возможны совместные инвестиции в экспортно-ориентированные предприятия. Кроме того, обсуждается потенциал в сфере финансовых технологий, включая сотрудничество с Mastercard Europe PLC, чьё представительство аккредитовано в Ташкенте.

Потенциал для дальнейшего роста двусторонней торговли остаётся значительным. Перспективы связаны с расширением доступа узбекской продукции на европейский рынок в рамках статуса GSP+, а также с развитием транспортных коридоров, соединяющих Центральную Азию и Европу через Каспийское и Чёрное моря.

Договорно-правовая база и перспективы

Договорно-правовая основа узбекско-бельгийских отношений включает 10 межгосударственных и межведомственных документов, регулирующих ключевые направления сотрудничества. В стадии проработки находятся соглашения о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических паспортов и о реадмиссии, что создаст новые условия для укрепления политических, деловых и гуманитарных контактов.

Заключение: стратегическое партнёрство в действии

Современные узбекско-бельгийские отношения – это устойчивый, прагматичный и взаимовыгодный формат взаимодействия, основанный на доверии и общих целях. Они органично вписываются в стратегию Узбекистана по углублению сотрудничества с Европейским союзом, диверсификации внешней торговли и внедрению инновационных технологий.

Бельгия, являясь одним из ключевых центров европейской дипломатии, логистики и финансов, выступает важным партнёром Узбекистана в ЕС, а Ташкент становится надёжной площадкой для продвижения бельгийского бизнеса в Центральной Азии.

Рост деловой активности, развитие зелёных и цифровых направлений, укрепление культурных связей формируют основу для нового этапа стратегического партнёрства – направленного на конкретные результаты, устойчивый рост и общее процветание народов обеих стран. ///nCa, 14 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)