Фергана примет первое заседание Ферганского форума мира

15-16 октября, состоится первое заседание Ферганского форума мира под названием «Ферганская долина: объединяя усилия ради мира и прогресса».

На следующей неделе Фергана на несколько дней станет центром международного диалога и сотрудничества.

Форум будет организован Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана (ИСМИ) совместно с Центром прогрессивных реформ, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международным институтом управления водными ресурсами и Хабом по миростроительству, платформой, объединяющей авторитетные международные структуры, специализирующиеся на вопросах укрепления мира и социальной сплочённости.

Мероприятие проводится в партнерстве с Национальным институтом стратегических инициатив при Президенте Кыргызстана, Центром стратегических исследований при Президенте Таджикистана, Институтом изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана при поддержке ООН и Европейского Союза.

В двухдневном форуме примут участие свыше 300 человек из стран Центральной Азии, СНГ, Азии, Европы и Америки.

В числе почетных гостей – глава РЦПДЦА Каха Имнадзе, спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс, директор Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Кейт Фирон, генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, заместитель генсека ШОС Хан Сохайл, постоянные координаторы ООН в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Важной особенностью предстоящего заседания станет его инклюзивный характер – участие примут представители гражданского общества, молодёжи, женских объединений и экспертно-академических кругов.

Также предусмотрено участие ведущих международных организаций в сфере миростроительства, включая немецкий Фонд Бергхоф, финский Фонд мира имени М.Ахтисаари, швейцарский Фонд ПисНексус, Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (Швеция).

Главная цель форума – создание постоянно действующей платформы для укрепления диалога, взаимного доверия, добрососедства и выработки общей стратегии развития Ферганской долины.

В повестке мероприятия – обсуждение вопросов обеспечения стабильности и устойчивого развития Ферганской долины, раскрытия ее экономического потенциала, наращивания культурно-гуманитарных связей, расширения роли частного сектора, молодежи и гражданского общества.

Под эгидой Ферганского форума мира при поддержке кыргызских партнеров и Хаба по миростроительству впервые будет организован «День Ынтымак» (День единства).

В числе ожидаемых результатов форума – принятие Коммюнике с призывом к формированию единого пространства дружбы, добрососедства и устойчивого развития Ферганской долины.

Выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что «эпоха закрытых границ, нерешенных споров и конфликтов в Центральной Азии ушла в прошлое. За последние годы объемы взаимной торговли, инвестиций и транспортных перевозок в нашем регионе увеличились в пять раз. Создаются совместные инвестиционные фонды, зоны приграничной торговли и промышленной кооперации, реализуются крупные инфраструктурные проекты».

Глава Узбекистана подчеркнул, что «сегодня начался процесс формирования Новой Центральной Азии. Благодаря своей сплоченности, стабильности и растущей региональной идентичности она занимает всё более прочное место в системе международных отношений как самостоятельный субъект».

«Мир в Ферганской долине стал возможен благодаря решимости глав Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, а также усилиям местных сообществ, сумевших превратить различия в источник силы», – отметил директор ИСМИ Элдор Арипов, комментируя предстоящее мероприятие.

По его словам, «Ферганский форум призван создать новый образ Ферганской долины как пространства мира, согласия и возможностей», демонстрируя, что политическая воля лидеров стран и единство народов способны обеспечить стабильность и процветание региона». ///nCa, 14 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)