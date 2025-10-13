Двери в Азию и Европу: Транспортная стратегия Туркменистана как основа глобальной связанности – экспертное мнение

Сапа Гурбанбердиев, заместитель председателя Ассоциации «Türkmen logistika»

Одним из ключевых факторов, определяющих в современных геоэкономических условиях конкурентоспособность каждой страны, в том числе и Туркменистана, является устойчивая транспортная связанность и эффективность логистики. Устойчивые и надёжные транспортные системы также жизненно важны для достижения Целей устойчивого развития, включая обеспечение продовольственной безопасности, охрану здоровья, достойную работу, развитие устойчивых городов и борьбу с изменением климата. Увеличивая объём выпуска отечественной экспортноориентированной продукции и товарооборот с зарубежными странами, Туркменистан стремится развивать новые транспортно-логистические маршруты в направлении Север–Юг и Восток–Запад и наращивать инвестиции в эту сферу.

Как известно, в своём географическом положении Туркменистан на севере и северо-востоке граничит с Казахстаном и Узбекистаном, на юге и юго-востоке – с Ираном и Афганистаном, с запада омывается водами Каспийского моря. Через Каспий имеет выход на Азербайджан, Казахстан, Иран и Россию. Находясь на перекрёстке транспортно-транзитных маршрутов по линии Север–Юг, Восток–Запад, Туркменистан, как и весь регион Центральной Азии и Каспийского бассейна, является перспективным экономическим партнёром для европейских и азиатских стран, крупным транспортно-транзитным узлом континентального значения.

В Туркменистане разработана логистическая стратегия, направленная на модернизацию транспортной отрасли и укрепление её позиций в международной коммуникационной инфраструктуре. Она была представлена на Инвестиционном форуме Туркменистана. Как подчёркивалось туркменской стороной и международными экспертами, благоприятные возможности и перспективы инвестиций в транспортно-логистическую систему Туркменистана обусловлены выгодным географическим расположением страны и значимой ролью в системе международных транспортных коридоров, а также политической стабильностью и политикой «открытых дверей», проводимой на основе принципов нейтралитета и взаимовыгодного сотрудничества. К тому же правовая защита иностранных инвестиций обеспечивается международными соглашениями. Для повышения эффективности грузоперевозок Туркменистан инвестирует в современную высокотехнологичную инфраструктуру, укрепляет международное сотрудничество.

В рамках маршрутов Китай –Европа развиваются коридоры Китай–Казахстан–Азербайджан–Грузия–Турция–Европа. Также создаются новые маршруты, включая Таджикистан–Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция; Кыргызстан –Узбекистан–Туркменистан–Иран–Турция. Основным преимуществом международных транспортных коридоров, пролегающих через территорию Туркменистана, является значительное снижение дистанционных путей. Туркменистан также служит трансконтинентальным экономическим мостом взаимодействия европейской, азиатско-тихоокеанской и южно-азиатской экономических систем. Дальнейшее развитие крупных логистических центров в Гарабогазе (граница с Казахстаном), Серахсе и Акяйле (граница с Ираном), Фарабе (граница с Узбекистаном) позволит существенно увеличить транзитные возможности страны и повысить её роль в международных грузоперевозках.

Перспективными проектами, направленными на усиление транзитных возможностей страны, являются строительство железной дороги Ашхабад–Аркадаг–Аваза, железнодорожной магистрали Тургунди–Герат–Кандагар, которая пройдёт с западной границы Туркменистана через Афганистан в Пакистан и далее в Индию. В рамках этого проекта уже строится участок Ымамназар–Акина–Андхой. Подписание в 2011 году Ашхабадского соглашения заложило основу для создания международного транспортного и транзитного коридора между Оманом, Ираном, Туркменистаном и Узбекистаном. К соглашению также присоединились Катар и Казахстан.

Особое внимание инвесторов привлекает перспективный для экономики Туркменистана и развития сотрудничества в транспортной сфере Транскаспийский международный транспортный коридор. Его ещё называют Международный Средний коридор. Этот маршрут соединяет Китай и страны Европы, пролегая через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу, является частью известного крупного проекта «Один пояс, один путь» и призван возродить Великий Шёлковый путь в современных условиях.

Этот маршрут используется для контейнерных перевозок с помощью железнодорожного и морского транспорта. Его пропускная способность сейчас составляет 6 млн тонн в год, а к 2027 году ожидается рост до 10 млн тонн в год. Он является перспективным в плане сокращения времени грузоперевозок.

Туркменистан, являясь одним из центральных звеньев, активно интегрируется к этому маршруту через Международный морской порт Туркменбаши и строительство новой транспортной инфраструктуры. Туркменистан также ратифицировал ряд резолюций, касающихся контейнерных перевозок, в частности, в 2021 году были приняты Законы о присоединении Туркменистана к «Таможенной Конвенции, касающейся контейнеров» и к «Конвенции о таможенном режиме, применяемом к контейнерам, переданным в пул и используемым для международных перевозок». Эти шаги служат упрощению и развитию эффективного перемещения грузов через границы страны и способствуют увеличению объёмов контейнерных перевозок.

В октябре 2024 года Европейский Союз и Туркменистан запустили Координационную платформу Транскаспийского транспортного коридора. Во время мероприятия было отмечено, что ЕС рассматривает Туркменистан как ключевого партнёра для укрепления связей между Европой и Центральной Азией. В рамках инициативы «Global Gateway» через Транскаспийский транспортный коридор возможно создать более быстрые и безопасные торговые маршруты, которые откроют новые возможности для бизнеса, привлекут инвестиции и создадут рабочие места. Совместные усилия всех сторон направлены на то, чтобы сократить торговый маршрут между Европой и Азией всего до 15 дней, и ориентированы на превращение в важный торговый центр между Азией и Европой и поддержку Туркменистана в этом направлении.

Основной ролью Координационной платформы является продвижение коридора и координация усилий по реализации приоритетных проектов в области жёсткой и мягкой инфраструктуры в Центральной Азии. Она также будет координировать инвестиции и мероприятия на Южном Кавказе и в Турции, которые имеют значение для усиления операционной эффективности и бесперебойных связей через Транскаспийский транспортный коридор. Новая координационная платформа призвана повысить устойчивость Транскаспийского транспортного коридора и превратить его в мультимодальный маршрут, соединяющий Европу и Азию, а также будет стимулировать инвестиции в железнодорожную, автомобильную и портовую инфраструктуры, укреплять экономические связи между Европой и Центральной Азией, способствовать повышению безопасности и устойчивости транспортных коридоров.

Совместная работа в рамках платформы предполагает активное внед­рение технологических инноваций в транспортном секторе, а также привлечение всеобъемлющих инвестиций в инфраструктуру и реформу нормативно-правовой базы, чтобы создать благоприятную среду для поддержки грузопотоков, расширения торговли и содействия экономическому росту в Центральной Азии и за её пределами.

В июне 2025 года через Международный морской порт Турк­менбаши проследовала первая партия грузов из Китая. Это ознаменовало официальное открытие коридора и подтвердило участие Туркменистана в этом маршруте. Первый грузовой поезд отправился из начальной точки – города Цзиньхуа. Состав из 100 контейнерных вагонов проследовал через Алматы, Ташкент и Ашхабад. По оценкам международных экспертов, запуск нового маршрута позволит снизить нагрузку на традиционную логистическую линию Актау–Баку, а также ускорит поставки китайской продукции на рынки Центральной Азии и Восточной Европы.

Для усиления потенциала Транскаспийского коридора и повышения его пропускной способности Туркменистан реализовывает проекты по развитию портовой инфраструктуры и строи­тельству новых паромов. Ряд членов Ассоциации «Türkmen logistika» успешно реализовал проекты по строительству грузовых терминалов на пограничных пунктах, создавая удобные условия для хранения, перегрузки и оформления сопроводительных документов. Приоритетным направлением для частных компаний является также автоматизация логистических процессов и внедрение цифровых решений в транспортной отрасли. Туркменские логистические компании заинтересованы в обмене опытом и совместной разработке электронных систем для отслеживания грузов, управления складскими операциями и создания онлайн-платформ, где международные производители смогут напрямую запрашивать транспортные услуги у туркменских перевозчиков. Кроме того, наши компании активно заинтересованы в закупке современных тягачей, прицепов, складского оборудования и специализированной техники у международных партнёров, что позволит повысить качество логистических услуг и соответствовать мировым стандартам в сфере грузоперевозок.

Большой интерес к Транскаспийскому международному транспортному маршруту проявляет Организация тюркских государств, т.к. он должен стать основополагающим маршрутом для грузоперевозок между Европой, Азией и другими регионами. Развитие этого коридора позволит не только улучшить логистические потоки, но и повысить устойчивость и эффективность международной торговли. Данный коридор благодаря своим стратегическим преимуществам имеет огромный потенциал стать основным каналом для транспортировки товаров, поддерживая экономическое развитие стран, входящих в Организацию тюркских государств. Для успешной реализации этих целей необходимы дальнейшая модернизация инфраструктуры, развитие мультимодальных транспортных решений и эффективное сотрудничество между странами региона.

По оценкам международных экспертов, в обозримом будущем Транскаспийский коридор вступит в новый цикл ускоренного развития и станет новым крупным торговым маршрутом в Евразии и важной частью глобальной цепочки поставок. В данном транспортном маршруте будет участвовать всё больше и больше стран, а объём грузоперевозок значительно увеличится.

Таким образом, по мнению международных экспертов, инвестиции в транспортную отрасль Туркменистана станут драйвером экономического развития не только Туркменистана, но и послужат дальнейшей интеграции Центральной Азии в глобальную транспортную сеть, превращению Центральноазиатского и Каспийского регионов в важный центр международной торговли и транспорта. Туркменистаном устойчивое развитие транспортной системы рассматривается как основа для глобального прогресса, и наша страна готова укреп­лять партнёрство для реализации амбициозных планов и проектов. ///nCa, 13 октября 2025 г. (первоначально опубликовано в газете «Нейтральный Туркменистан»)