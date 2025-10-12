Ферганская Долина: Общее Видение Стратегии Устойчивого Развития и Процветания

Мухсинова Дилорам и Алимджанов Бехзод, главные научные сотрудники Центра внешнеполитических исследований (Узбекистан)

Аннотация. Ферганская долина — историческое сердце Центральной Азии, где сегодня формируется новая модель регионального сотрудничества, основанная на доверии, добрососедстве и устойчивом развитии. Инициатива Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о проведении Ферганского форума мира отражает общее стремление стран региона к укреплению взаимопонимания, созданию пространства мира, стабильности и совместного процветания.

ВВЕДЕНИЕ

Ферганская долина исторически представляла собой единое пространство, где страны использование общие ресурсы, а население сохраняло тесные связи. Долина на протяжении веков находилась на перекрёстке ключевых торговых артерий, связывающих Запад с Востоком.

Утверждение атмосферы добрососедства в Ферганской долине отражает позитивные процессы во всей Центральной Азии. По сути, это результат политической воли, концентрированное выражение совместных усилий лидеров всех пяти стран по поддержанию безопасности и стабильности в регионе.

Проведение 15–16 октября 2025 года в городе Фергана Ферганского форума мира позволяет подтвердить озвученный на 80-ой сессии ГА ООН тезис Президента Узбекистана о трансформации Центральной Азии в пространство мира, добрососедства и партнёрства.

ОТ ЗОНЫ НАПРЯЖЕННОСТИ К ПРОСТРАНСТВУ ДОВЕРИЯ

В первые годы независимости нерешённые пограничные вопросы и наличие многочисленных этнотерриториальных анклавов служили поводом для рассмотрения региона в качестве конфликтной формации.

Однако сегодня благодаря политической воле и совместным усилиям глав государств Ферганская долина, ранее воспринимавшаяся как «пороховая бочка», «Ахиллесова пята», «горячая точка», превращается в символ мира, устойчивого развития и пространство возможностей.

В последние годы Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан значительно продвинулись в области дипломатии и установления стабильных политических контактов.

Визиты лидеров стран, участие в региональных форумах и организациях, таких как ШОС и КВГГЦА способствуют углублению политических и экономических связей. Развитие двусторонних

и многосторонних отношений в политической сфере способствовали созданию прочных основ для региональной интеграции и взаимной поддержки.

Более того, все пяти стран Центральной Азии вносят вклад в устойчивое развитие Ферганской долины. Реализуются совместные водно-энергетические проекты. В январе 2023г. Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан подписали «Дорожную карту» по реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1, а июне 2024г. – межведомственное соглашение о подготовке к реализации проекта.

Решающим переломом стал новый этап региональной дипломатии, начавшийся в 2017 году с началом избрания Шавката Мирзиёева Президентом Республики Узбекистан. Отношения с соседними странами вышли на качественно новый уровень. Диалог, основанный на принципах открытости, уважения и равноправия, позволил заложить основу долгосрочного добрососедства.

Благодаря политической воле лидеров трёх государств – Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана – были достигнуты исторические договорённости в 2025 году — подписание Договора о точке стыка государственных границ трёх государств и Худжандской декларации о вечной дружбе. Эти документы стали символом новой эры доверия и созидательного партнёрства. Договор закрепил юридически границ трёх государств на конкретной точке в Ферганской долине.

Такой прорыв не появился внезапно, без подготовительной работы. В предыдущие месяцы, 13 марта 2025 года, Кыргызстан и Таджикистан подписали важное соглашение о демаркации общей границы – завершающий этап долгих переговоров.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что региональная интеграция продолжает активно развиваться, а укрепление сотрудничества во всех сферах станет залогом устойчивого развития и процветания всей Центральной Азии.

В свою очередь, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал развитие взаимоотношений трёх стран на принципах добрососедства, равноправия и взаимного уважения одним из приоритетов внешней политики Таджикистан.

Мировое сообщество особо указывает на незаменимую роль Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который выступил инициатором новой дипломатической линии: «границы должны

не разделять, а соединять наши народы».

Такой подход создаёт модель мирной трансформации, когда внутренние, а не внешние факторы формируют архитектуру доверия, дружбы и добрососедства.

Формирование пространства стабильности и сотрудничества в Ферганской долине стало возможным без внешнего участия – исключительно за счёт твердой политической воли глав трех государств, сочетающейся со стремлением народов этого региона к мирному сосуществованию, создающего прочную основу для устойчивого мира и процветания.

ФЕРГАНСКАЯ ДОЛИНА – «образцовая модель» выстраивания межгосударственных отношений в других регионах

Ферганская долина является одним из уникальных оазисов Центральной Азии – местом, где переплелись судьбы народов Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Здесь проживает более

17 миллионов человек, что составляет 20% от всех жителей Центральной Азии, количество которых порядка 83 млн.

Сегодня долина постепенно превращается в символ новой Центральной Азии – региона, где границы становятся не барьерами, а мостами взаимодействия. Развитие транспортной, торговой

и гуманитарной связности между Узбекистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном открывает путь к формированию единого пространства взаимодействия во имя общего процветания.

Совместные инфраструктурные и экономические проекты, восстановление автомобильных и железнодорожных путей, развитие пограничных логистических хабов и модернизация пунктов пропуска создают условия для свободного передвижения людей, товаров и идей.

Активно развиваются коммуникации Ферганской долины с внешним миром. Сегодня она интегрируется в международные мультимодальные транспортные коридоры и постепенно возвращает свой статус межрегионального транзитного узла, соединяющего Восток и Запад.

В этом ключе важное значение обретает проект железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». В случае практической реализации он придаст мультипликативный эффект для экономик всех стран региона.

Дорога предоставит доступ к портам Персидского залива и Тихого океана, позволит выйти на новые рынки, тем самым диверсифицируя экономику и создавая новые рабочие места.

Упрощаются визовые режимы пребывания и улучшается пропускная способность в пунктах пропуска, что благоприятствует увеличению взаимных поездок граждан.

Узбекистан поддерживает безвизовый режим пребывания со всеми странами Центральной Азии, за исключением Туркменистана. В частности, на сегодняшний день между Узбекистаном и Таджикистаном действует 17 пограничных пунктов пропуска, с Кыргызстаном – 25.

В 2016г. между Узбекистаном и Кыргызстаном было всего 13, и все работали с ограничениями. Например, в настоящее время только через КПП «Дустлик» на узбекско-кыргызской границе ежедневно проходит до 20 тысяч человек – в 100 раз больше, чем в 2016 году. Вместе с тем, пропуск транспорта вырос в 10 раз и достигает 700 единиц в день.

В 2023г. был открыт пограничные пункты «Мингтепа» и «Ханабад», в 2024г.– «Учкурган» и «Карасу». Эти пункты были закрыты с 2009-2010гг.

Сегодня граждане Узбекистана и Казахстана имеют возможность совершать взаимные поездки со сроком 30 дней без регистрации. Между Узбекистаном и Кыргызстаном установлен безвизовый режим сроком до 60 дней, а с 1 сентября 2023г. стало возможным использование ID-карты (вместо заграничных паспортов) для взаимных поездок граждан двух государств.

Время прохождения грузов и людей сократилось до беспрецедентных 8 минут. В свою очередь, граждане Таджикистана и Узбекистана могут до 30 дней находиться на территории друг друга

без оформления визы. Это, в свою очередь, способствуют активизации взаимодействия и улучшению взаимопонимания между народами Ферганской долины.

В целом, в Ферганской долине формируется общее пространство, как это было на протяжении всей истории. Восстановление взаимосвязанности долины способствует обеспечению стабильности и устойчивого развития всего региона.

Большое внимание международного сообщества к этим процессам подтверждает, что Центральная Азия становится важным центром формирования культуры мира. Инициативы, выдвинутые Узбекистаном, получили поддержку ООН, ОБСЕ, ЕС и других международных партнёров, что укрепляет легитимность и устойчивость региональных усилий.

Особое место в этом процессе занимает Ферганский форум мира – не просто дипломатическая встреча, а платформа для выработки новой философии регионального сотрудничества. Этот форум объединяет политических лидеров, экспертов и общественных деятелей, предлагая открытый диалог по вопросам укрепления мира, доверия и устойчивого развития в Центральной Азии.

Мероприятие позволит странам региона самостоятельно формировать собственную архитектуру стабильности и устойчивого развития, основанную на взаимном уважении и стремлении к лучшему будущему для новых поколений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ферганская долина постепенно превращается в пространство мира и согласия, где народы находят общий язык и совместно укрепляют устойчивость региона.

Утверждение атмосферы дружбы и добрососедства в Ферганской долине показывает, что сегодня в условиях глобальной турбулентности обеспечение стабильности в регионе является реализуемой задачей.

Данный процесс требует терпения, мудрости и готовности идти на разумные компромиссы. Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, показали наличие этих качеств и способность, несмотря на сложные вызовы, объединяться ради общих целей, таких как укрепление безопасности и устойчивое развитие.

В свою очередь Ферганский форум мира призван стать постоянно действующей платформой, направленной на укрепление диалога и доверия, обеспечение устойчивого развития Ферганской долины, раскрытие экономического потенциала и укрепление культурно-гуманитарных связей. Проведение этой встречи отражает единство государств региона, которые твердо решили сообща формировать общее будущее. ///nCa, 12 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)