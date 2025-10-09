Шаг к укреплению позиций на международной арене: Туркменистан упорядочивает работу своих представительств при международных организациях

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, утвердив Положение о постоянных представительствах Туркменистана при международных организациях.

Документ был представлен вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым на заседании Кабинета министров в среду, 8 октября.

Положение о постоянных представительствах Туркменистана при международных организациях разработано на основе Конституции и профильного законодательства Туркменистана, а также общепризнанных норм международного права.

Оно регламентирует деятельность и полномочия Постоянных представительств Туркменистана, определяя основные функции и цели работы представительств. В их числе – поддержание официальных межгосударственных отношений в соответствующих международных организациях, представительство и защита прав и интересов Туркменистана и его граждан, реализация внешнеполитического курса страны, поддержание системного диалога с международными организациями и др.

Туркменистан предпринимает последовательные шаги по наращиванию партнёрства с ООН, ОБСЕ, ОИС, ОЭС и другими международным организациями в целях реализации инициатив, направленных на упрочение мира и безопасности, достижение Целей устойчивого развития, на углубление взаимодействия в природоохранной, гуманитарной и других сферах.

В настоящее время Туркменистан является членом 54 международных организаций, при 19 из которых официально назначены постоянные представители Туркменистана. ///nCa, 9 октября 2025 г.