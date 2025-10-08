Президент Туркменистана провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации

7 октября состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Международный Информационный Центр Туркменистана.

Глава государства поздравил российского лидера с днём рождения, а также выразил Путину искреннюю признательность за личное внимание к развитию межгосударственного диалога,

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Россия является стратегическим партнёром Туркменистана, и отношения между двумя странами основаны на принципах равноправия, взаимного уважения и добрососедства.

Поблагодарив за поздравления, российский лидер подчеркнул большой вклад главы Туркменистана в укрепление двустороннего сотрудничества, развивающегося на принципах дружбы и обоюдной выгоды.

Пользуясь возможностью, Путин передал приветствия Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову.

Как отмечалось в ходе беседы, сегодня Туркменистан и Россия успешно сотрудничают по широкому спектру направлений. В рамках межгосударственного диалога налажены плодотворные отношения с регионами Российской Федерации, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.

Глава Туркменистана пригласил своего российского коллегу принять участие в Форуме Международного года мира и доверия, приуроченном к 30-летию нейтралитета Туркменистана, который состоится 12 декабря в Ашхабаде.

Поблагодарив за приглашение, глава России подчеркнул огромную роль политики Туркменистана, основанной на позитивном нейтралитете, в деле упрочения регионального мира и благополучия.

В завершение телефонного разговора стороны обменялись пожеланиями крепкого здоровья и дальнейших успехов в деятельности, а также благополучия и процветания дружественным народам обеих стран. ///nCa, 8 октября 2025 г.