Президент Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных и европейских дел Хорватии

7 октября 2025 года, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял Министра иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радмана.

В ходе встречи с Президентом министр отметил, что Хорватия высоко ценит дружественные отношения с Туркменистаном. Пользуясь возможностью, Г.Грлич-Радман передал приветствия Президента Хорватии Зорана Милановича и Премьер-министра страны Андрея Пленковича в адрес главы Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа.

Президент Бердымухамедов адресовал ответные приветствия, выразив уверенность, что нынешний визит министра иностранных и европейских дел Хорватии станет значимым шагом в расширении двустороннего диалога и придаст новый импульс последовательному развитию взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества.

Как отмечалось, Туркменистан, исходя из международно признанного статуса постоянного нейтралитета, поддерживает миролюбивые отношения со всеми странами мира. Особое внимание при этом уделяется активному сотрудничеству с международными организациями, в частности с ООН и её структурными подразделениями, а также поддержке инициатив по продвижению между членами мирового сообщества доверия, взаимопонимания и устойчивого развития на планете.

Подчеркнув продуктивный характер взаимодействия с европейскими странами, Бердымухамедов отметил, что сотрудничество между Туркменистаном и Хорватией опирается на принципы дружбы, равноправия и обоюдной выгоды.

Как подчёркивалось, политико-дипломатические отношения между двумя государствами носят активную динамику. Хорватия оказывает поддержку международным инициативам, продвигаемым Туркменистаном на площадке ООН. Туркменистан, в свою очередь, поддержал Хорватию на выборах в международные организации.

Президент Бердымухамедов, отметив заинтересованность Туркменистана в последовательном развитии двустороннего партнёрства в политической, экономической, торговой и культурно-гуманитарной сферах, подтвердил готовность страны рассмотреть конкретные предложения хорватской стороны в данных областях.

В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем успешном продолжении налаженного продуктивного межгосударственного диалога. ///nCa, 8 октября 2025 г.