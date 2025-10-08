Forbes Включил Ортахисар в Каппадокии с Список Самых Красивых Деревень Мира

В 2025 году авторитетное издание Forbes включило деревню Ортахисар в список «50 самых красивых деревень мира», что еще раз подтвердило уникальную красоту этого региона, богатого природным и культурным наследием.

Этот исторический населенный пункт расположен всего в шести километрах от города Ургюп и отличается своими высеченными в скалах домами, пейзажами с воздушными шарами, а также средневековой крепостью Ортахисар, ставшей символом региона.

Forbes описывает Ортахисар как «забытый монолит под базальтовым небом». Благодаря извержениям вулканов Эрджиес, Хасандаг и Гюллюдаг миллионы лет назад, мягкие вулканические слои со временем были изваяны ветром и дождем, превратившись в удивительные «камины фей» Каппадокии.

Считается, что крепость Ортахисар, расположенная на самой высокой точке деревни, была создана еще в хеттскую эпоху. Эта крепость, с ее пещерами и подземными ходами, считается одним из первых многоэтажных поселений в истории человечества и сегодня служит главной панорамной площадкой региона. Духовное наследие местности сохраняют расположенные поблизости церкви Сарыджа, Камбазлы и Тавшанлы.

Привлекательность Каппадокии не ограничивается природными чудесами. В прошлом году музеи и исторические объекты региона посетили более 4,3 миллиона туристов. Здесь туристам предлагаются уникальные впечатления: подземные города, пещерные отели, а также гастрономические изыски, вошедшие в гид MICHELIN (мясные блюда в глиняных горшках, местное вино).

Поездка в Каппадокию — это путешествие в страну настоящей сказки, где сливаются воедино история, культура и романтика. ///nCa, 8 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)