Туркменистан и Италия проведут в Риме бизнес-форум

6 октября 2025 года в Риме Посол Туркменистана Тойлы Комеков встретился с министром по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо. Обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в стратегически важных секторах, таких как критически важное сырье, космическая промышленность, энергетика, а также инвестиции, направленные на развитие предпринимательской среды в обеих странах, сообщают в итальянском ведомстве.

Встреча стала подготовительным этапом к предстоящему бизнес-форуму, который пройдет 24 октября в Риме с участием представителей итальянских и туркменских компаний. Министр Урсо подчеркнул значимость укрепления связей с Туркменистаном, особенно в области поставок критически важного сырья, и обсудил с Послом возможности реализации совместных проектов и инвестиций в этом секторе.

Одной из центральных тем беседы стала космическая отрасль, где Италия и Туркменистан видят потенциал для сотрудничества как на институциональном, так и на коммерческом уровне. Стороны договорились о необходимости начала технического диалога между космическими агентствами и компаниями двух стран для обмена опытом и технологиями.

Кроме того, была подтверждена готовность усилить промышленное взаимодействие между Италией и Туркменистаном через инструменты экономического сотрудничества, продвижение предпринимательских миссий и привлечение компаний из различных стратегических секторов.

Напомним, что на октябрь текущего года запланирован визит Президента Туркменистана в Италию.

24 октября в Риме также планируется открытие выставки «Расцвет культур в Туркменистане: Маргиана бронзового века и Парфянское царство». ///nCa, 6 октября 2025 г.